مردم سیستان و بلوچستان تا کی از تحمیل بیماری رنج ببرند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی عصر امروز در بخش دیگری از سخنان خود در کارگروه سلامت و امنیت غذائی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: باید بگونه ای رفتار کرد تا دیگر شاهد تحمیل بیماری از آن سوی مرز به این استان نباشیم.

وی افزود: تا کی باید مردم سیستان و بلوچستان رنج سرخک، وبا و تب مالت را به سبب مرزی بودن تحمل کنند، مسئولان با هم افزائی بیشتر برای رفع این مشکل چاره اندیشی کنند.

هاشمی بیان کرد: باید طرح جامع برای مبارزه و پیشگیری از بیماری ها به صورت مشترک با کشورهای همسایه گذاشت و وزارت بهداشت نیز این موضوع را با جدیت از همسایه های جنوب شرقی طلب می کند.

وزیر بهداشت تاکید کرد: سواد مهارت در استان به ویژه در بخش پزشکی امر مهمی است، نظام سرمایه گذاری بسیار خوبی در این خطه داشته است که باید دلسوزان نظام سلامت به بهترین شکل از آن استفاده کنند.

وی افزود: بر اساس تصمیم گرفته شده، ۵۰ درصد از ظرفیت رشته های پزشکی و پیراپزشکی در استان مختص بومی ها استان است، آنان می توانند با رقابتی درون استانی به کسب علم در حرفه پزشکی در دیار خود مشغول شوند.

وزیر بهداشت بیان کرد: در کنار اختصاص این سهمیه، جذب افراد بومی به صورت شهرستانی نیز در دستور کار قرار گرفته که این امر ضمن ماندگاری افراد در مناطق محروم زمینه ساز رشد شاخص های سلامت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر بهداشت صبح امروز به منظور افتتاح دو بیمارستان سید الشهدای (ع) زهک و بیمارستان شهرستان هیرمند وارد منطقه سیستان شد.

بازدید از بیمارستان خاتم الانبیا و علی ابن ابیطالب زاهدان و شرکت در کارگروه سلامت و ایمنی غذائی استان از دیگر برنامه های وزیر بهداشت در سفر به سیستان و بلوچستان بود.

سیستان و بلوچستان دارای یک هزار و ۲۶۰ کیلومتر مرز زمینی مشترک با دو کشور پاکستان و افغانستان و ۳۴۵ کیلومتر مرز دریائی با کشورهای حاشیه خلیج همیشه فارس و دریای عمان است.