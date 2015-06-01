دکتر وحید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر تهران، غلظت تمام آلاینده ها نسبت به روز گذشته افزایش داشته است.

به گفته وی، در حال حاضر میانگین غلظت به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در بیشتر ایستگاه ها درحد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا در حال حاضر در شرایط سالم است.

مدیرکل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تصریح کرد: در حال حاضر ایستگاه دانشگاه علم و صنعت با ایستادن شاخص ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون روی عدد ۱۱۹ آلوده ترین منطقه پایتخت است.

حسینی اظهار داشت: پیش بینی هواشناسی برای فردای پایتخت حاکی از آسمانی کمی ابری دربعدازظهر همراه با افزایش ابر و بارش پراکنده و گاهی رعدوبرق و وزش بادشدید است. به این ترتیب انتظار می رود هوای پایتخت در شرایط سالم باقی بماند.

وی تصریح کرد: اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در منطقه ناسالم برای گروه‌های حساس شامل افزایش احتمال علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی - ریوی و افراد مسن است لذا توصیه می شود در منطقه ناسالم این افراد فعالیت های طولانی مدت در فضای باز را کاهش دهند.