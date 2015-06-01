به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر موسیقیایی را علی‌اکبر قلیچ خواننده جوان و انقلابی موسیقی پاپ کشور به سفارش شبکه پنج سیما اجرا کرده است.



قاسم صرافان شاعر و ترانه سرای این اثر است و موسیقی و آهنگ آن را حامد برادران تنظیم کرده است.



کلیپ «فریاد خدا» در شب چهارده خرداد با حضور خواننده آن در برنامه «قنوت انتظار» شبکه پنج سیما رونمایی می شود.