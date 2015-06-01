به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر موسیقیایی را علیاکبر قلیچ خواننده جوان و انقلابی موسیقی پاپ کشور به سفارش شبکه پنج سیما اجرا کرده است.
قاسم صرافان شاعر و ترانه سرای این اثر است و موسیقی و آهنگ آن را حامد برادران تنظیم کرده است.
کلیپ «فریاد خدا» در شب چهارده خرداد با حضور خواننده آن در برنامه «قنوت انتظار» شبکه پنج سیما رونمایی می شود.
در آستانه سالروز بزرگداشت حضرت امام خمینی (ره) از کلیپ "فریاد خدا" با صدای علی اکبر قلیچ رونمایی میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر موسیقیایی را علیاکبر قلیچ خواننده جوان و انقلابی موسیقی پاپ کشور به سفارش شبکه پنج سیما اجرا کرده است.
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