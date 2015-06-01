به گزارش خبرنگار مهر رشید قربانی بعد از ظهر امروز دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان دیواندره اظهار داشت: جلب مشارکت و همراهی ادارات و سازمان های دولتی و همچنین بخش مردمی در راستای تقویت و توسعه فعالیت های سوادآموزی در این استان ضروری است.

وی با اشاره به اهمیت توجه به فعالیت های سوادآموزی در استان کردستان گفت: هر چند که میزان باسوادی در کردستان افزایش یافته است ولی باید تلاش کرد تا مبادی بیسوادی در استان شناسایی و مسدود شوند تا دیگر بیسوادی در سطح استان وجود نداشته باشد.

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت های بالای شورای آموزش و پرورش در سطح استان و شهرستانها اشاره کرد و گفت: شورای آموزش و پرورش، ظرفیت قانونی برای توسعه و جلب مشارکت های مردمی در نظام تعلیم و تربیت است و به همین دلیل باید از این ظرفیت برای تقویت فعالیت های تعلیم و تربیت در سطح استان استفاده شود.

وی با تعریف بخش نهادی، اداری و فنی دستگاه تعلیم و تربیت اظهار داشت: شورای آموزش و پرورش بخش نهادی دستگاه تعلیم و تربیت است که با تقویت بخش اداری زمینه ساز رشد و ارتقاء‌بخش فنی که همان کلاس درس است، می شود.

قربانی ضمن تاکید بر استفاده از ظرفیت های قانونی شورا در تمامی بخش ها یادآور شد: ما باید در راستای ارتقای دستگاه تعلیم و تربیت و به سر انجام رساندن مطلوب فعالیت ها به نحو احسن از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در این شورا استفاده کنیم.

وی گفت: افزایش سهم پذیرش دانشگاه های دولتی استان در راستای بومی گزینی، جلب مشارکت های مردمی، توجه ویژه به فعالیت های حوزه سواد آموزی با همکاری سایر ارگانها و نهاد ها و تبدیل به احسن نمودن فضا های مازاد آموزشی از جمله نیازهای آموزش و پرورش در کردستان به شمار می رود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان گفت: توجه به توازن بین رشته ای، بهره گیری از ظرفیت خیرین مدرسه ساز برای احداث و تکمیل پروژه ها، جذب اعتبار از شورای برنامه ریزی استان برای تعمیر و تجهیز مدارس، ساماندهی و سازماندهی دقیق نیروی انسانی با توجه به اینکه در سال ۹۵-۹۴هیچ نیرویی وارد آموزش و پرورش نمی شود، نیز از دیگر مواردی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دیواندره نیز در این نشست ضمن ارائه گزارشی، اظهار داشت: تاکنون ۱۱جلسه شورای آموزش و پرورش با ۱۱۰مصوبه برگزار شده است که اکثر این مصوبات به سرانجام مورد نظر رسیده است و در این راستا می توان به آسفالت نمودن مدارس سطح شهر توسط شورای اسلامی و شهرداری شهر دیواندره، بازدید مدیران ادارات و نهادهای دولتی از مدارس در اول سال تحصیلی و هفته معلم، همکاری بخشداری های تابعه و دهیاران روستا در انجام فعالیت های سواد آموزی بخصوص شناسایی اولیای بیسواد، تعمیر و تجهیز مدارس با کمک بخشداری ها، افزایش پوشش تحصیلی و موظف نمودن مدیران و کارشناسان حوزه آموزش برای جذب دانش آموزان ترک تحصیل، ایجاد مدارس دوره متوسطه اول زیر نرم برای جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان و تلاش در جهت ایجاد توازن بین رشته ای اشاره کرد.