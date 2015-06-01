ساخت یک زمین ورزشی به ازای هر ۵ هزار نفر جمعیت شهری استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برنامه‌ریزی گسترده‌ای به منظور توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان بوشهر صورت گرفته است . سال گذشته در روستاهای بالای یک هزار نفر زمین چمن مصنوعی ساخته شده و امسال روستاهای بالای ۶۰۰ نفر جمعیت استان صاحب زمین چمن می‌شوند.

وی با بیان اینکه در سطح شهرها نیز به ازای هر پنج هزار نفر یک زمین چمن مصنوعی ساخته می‌شود، بیان داشت: ۱۱۸ زمین چمن مصنوعی جدید در استان بوشهر ساخته خواهد شد.

خدمات‌رسانی رایگان به بیماران قلبی و عروقی

استاندار بوشهر با اشاره به اینکه به ازای هر نفر جمعیت روستایی دو مترمربع فضای سبز احداث می‌شود، تصریح کرد: طرح روستای پاک را نیز در دستور کار داریم که بر این اساس پسماند در همه روستاهای استان بوشهر به صورت بهداشتی جمع‌آوری و دفع می‌شود.

وی از اجرای طرح سلامت دهان و دندان و خدمات‌رسانی رایگان به بیماران قلبی و عروقی در استان خبر داد و بیان داشت: تمام افراد زیر ۱۴ سال استان بوشهر از طرح سلامت دهان و دندان و خدمات‌رسانی رایگان به بیماران قلبی و عروقی بهره‌مند خواهند شد.

راه‌اندازی ۱۲ مرکز تخصصی دهان و دندان

سالاری به راه‌اندازی ۱۲ مرکز تخصصی دهان و دندان در سطح شهرستان‌های استان اشاره کرد و افزود: طرح رایگان غربال‌گری و درمان بیماران قلبی و عروقی نیز برای تمام افراد بالای ۳۰ سال استان اجرا می‌شود.

وی از تلاش برای رفع مشکلات اشتغال استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: تلاش داریم تا مشکلات واحدهای تولیدی نیمه‌فعال و غیرفعال استان رفع شود و به همین منظور کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید راه‌اندازی شده است.

تکمیل پروژه‌های بزرگراهی استان بوشهر تا سال ۹۵

استاندار بوشهر از توسعه و تقویت زیرساخت‌های استان بوشهر در ابعاد مختلف خبر داد و افزود: در جریان سفر رئیس جمهور به استان مصوبات بسیار خوبی داشتیم که تا سه هفته آینده نخستین قسط این پروژه‌ها وصول خواهد شد.

وی با اشاره به تکمیل پروژه‌های بزرگراهی استان بوشهر تا سال ۹۵، بیان داشت: بزرگراه دیر به بوشهر با جدیت دنبال می‌شود و بزرگراه دالکی به کنارتخته نیز با اعتبار ۷۰۰ میلیارد اجرا می‌شود.

تکمیل ورزشگاه ۱۵ هزار نفری بوشهر

سالاری از تلاش برای تکمیل ورزشگاه ۱۵ هزار نفری بوشهر و بهره‌برداری از آن تا دهه فجر خبر داد و گفت: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استان را در دستور کار داریم و اعتبارات به پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالا اختصاص می‌یابد.