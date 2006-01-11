بازديد سفير برزيل از موزه ملك آستان قدس

به گزارش خبرنگار فرهنگ و هنر "مهر" در مشهد، لوئيز آنتونيو فگيني گومز ضمن بازديد از موزه‌هاي ملي ملك، آن را مجموعه‌اي پرارزش، ايراني و اسلامي دانست و از برخي آثار موجود در موزه اظهار شگفتي كرد.



سفير برزيل در بازديد از سالن تمبر، پيشنهاد كرد با هماهنگي سفراي كشورهايي كه تمبرهاي قديمي آنها در اين موزه نگهداري مي‌شود نمايشگاههاي فرهنگي مشتركي با همكاري موزه ملي ملك برگزار شود. در حال حاضر پنج هزار قطعه تمبر در اين موزه وجود دارد كه به علت محدود بودن مكان تنها دو هزار تمبر آن در معرض ديد بازديدكنندگان قرار گرفته است.



قديمي‌ترين اين تمبرها مربوط به دوره قاجاريه و معروف به سري باقري، به تاريخ 1247هجري شمسي است. همچنين تمبرهاي دوره فرانكو، هيتلر، موسوليني و ويكتور امانوئل نيز در اين مجموعه به چشم مي‌خورد.