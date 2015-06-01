به گزارش خبرنگار مهر، بابک پورپناهی عصر دوشنبه در پایان دوره آموزش مربیان پایه فوتبال تیم شهرداری با حضور مجید جلالی با اشاره به حضور تیم های پایه شهرداری در لیگ های کشوری افزود: تاکنون بازیکنان بزرگی از این باشگاه به سطح فوتبال کشور معرفی شده و هم اکنون فعالیت می کنند.

وی از نگاه ویژه باشگاه به تیمهای پایه طی فصل جاری خبر داد و تصریح کرد: هم اکنون تیم نونهالان شهرداری در لیگ برتر کشور و تیمهای جوانان و امید در لیگ دسته یک حضور دارند که برای موفقیت آنها در فصل جاری متمرکز شده ایم.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل سرمایه گذاری برای کشف و شکوفایی استعدادهای بومی را هزینه ندانست و این حرکت را در بلند مدت به نفع ورزش استان ارزیابی کرد.

وی براین اساس با اشاره به برگزاری دوره آموزش مربیان پایه فوتبال از سوی باشگاه شهرداری، ارتقا دانش فنی مربیان پایه تیم شهرداری را لازمه حرفه ای سازی این باشگاه دانست.

پورپناهی تاکید کرد: رویکرد سازمان در راستای حرفه ای سازی تیم شهرداری در آینده نزدیک است و ما براین اساس برنامه ریزی کرده ایم.

وی با بیان اینکه در این راستا افزایش توان فنی مربیان را با هدف حرفه ای سازی آموزشها در سنین پایه مد نظر داریم، یادآور شد: ارتقا کیفی سطح مربیان جوان و آینده دار استان بویژه باشگاه شهرداری اردبیل از مهمترین اهداف برگزاری این دوره آموزشی بود.

این مسئول تاکید کرد که پرورش بازیکنان و استعدادهای ملی در سایه برگزاری این دوره های آموزشی و دانش افزایی محقق می شود و باشگاه با درک این مهم نسبت به برگزاری این دوره اقدام کرد.

وی مجید جلالی را از مربیان صاحب سبک و با دانش و از مدرسان قوی کشور عنوان کرد و بیان داشت: برای تاثیرگذاری بیشتر این کلاسها تلاش کردیم بهترین گزینه را به عنوان مدرس انتخاب کنیم که جلالی نیز در این راستا همکاری خوبی با باشگاه داشت.