هرگونه توافق باید منافع ملی و نظام را در بر بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی احمدی عصر دوشنبه در نشست با طلاب دیر ضمن مهم برشمردن دوران جوانی برای تهذیب نفس و رشد شخصیتی افراد، اظهار داشت: بنده در سال ۵۳ و در سن ۱۴ سالگی طلبه شدم و با تمام توان و در سخت‌ترین شرایط آن دوران دروس طلبگی را فرا گرفتم.

وی گفت: اگر به دنبال آینده‌ای روشنی هستیم و انتظار داریم که مردم به ما اعتماد کنند باید به خودسازی، علم و ایمان مسلح شده و از دوره جوانی تمام بهره را ببریم.

نماینده جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی خطاب به طلاب گفت: جامعه امروز ما نیازمند افراد خودساخته در پست‌های مدیریتی است تا با تهذیب نفس خود فقط به فکر خدمت به مردم باشند.

وی با بیان اینکه بعضا با وعده‌های پست و مقام انسان را به مسیرهای دلخواهی سوق می‌دهند، افزود: انحراف از خط و مسیر رهبری و امام شرایط خطرناکی را برای ما رقم خواهد زد.

وی افزود: امروز پرچم‌های رنگی مختلفی برافراشته شده است و باید دقت کنیم که این رنگ‌ها ما را نرباید و همرنگ خدا، امام و رهبری شده و همسو با آنها گام برداریم.

نماینده شهرستان های کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس بیان داشت: آمریکا و همراهان او تا رسیدن به اهداف شوم و پلید خود از شرایط رضایت پیدا نخواهند کرد.

وی افزود: اگر قرار بر ایجاد توافقی باشد باید منافع ملی و نظام را در بر گرفته و همسو با رهبری پیش رویم.

احمدی گفت: آنچه ما را نگران کرده این است که آمریکا روندی را در پیش گرفته که در عراق پیاده کرد و این باعث شده که هوشیارتر گام برداریم.