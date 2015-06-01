​به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی، شامگاه دوشنبه در نشست با جوانان گلستان اظهار کرد: سرمایه اساسی علم، تفکر، مدیریت و برنامه است و نسل جوان باید به خود متکی باشد.

وی ادامه داد: جوانان ما باید توان، استعداد و قدرت خود را به فعلیت دربیاورند و کارهای جمعی را با هم انجام دهند و در این صورت است که می توانیم امیدوار باشیم کشور به رشد برسد.

آیت الله نورمفیدی تصریح کرد: جوانان از لحاظ استعداد و هوش ظرفیت بالایی دارند اما مشکل اینجا است که خیلی به توانایی های خود واقف نیستند و یا اگر هم توانایی های خود را می شناسند به آن تکیه نمی کنند.

وی اظهار کرد: اگر جمهوری اسلامی ایران به نسل جوان توجه نکند به خطا و اشتباه رفته است و عنایت و توجه به نسل جوان تکلیف و وظیفه جمهوری اسلامی ایران است.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان با تاکید بر اینکه نیروی انسانی سرمایه است، ادامه داد: با توجه به وضعیت موجود باید بیشتر به سمت کارآفرینی روی بیاوریم.

وی افزود: انقلاب ما مرهون جوانان است اگر جوانان نبودند انقلاب اسلامی به پیروزی نمی رسید . نقش محوری را در این انقلاب جوانان بر عهده داشتند.

آیت الله نورمفیدی تصریح کرد: دولت هم باید به خواسته جوانان توجه کند و جوانان باید به استعدادها و ظرفیت های خود نگاه ویژه تری کنند و توجهشان تنها به دولت نباشد.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران به نفت و واردات وابسته است و یک اقتصاد دولتی است، افزود: نفت برای ما حکم سرمایه دارد که باید برای آیندگان هم حفظ شود.

آیت الله نورمفیدی گفت: باید سعی کنیم واردات را کنار بگذاریم و تنها در حد ضرورت از واردات استفاده کنیم تا تولید در کشور رواج پیدا کند و مشکل جوانان توانمند هم حل شود.

وی با اشاره به اینکه دولت هم در این میان باید نظارت و مدیریت داشته باشد و مشکلات را حل کند، افزود: از مجموعه استانداری می خواهم که راه را برای نسل جوان و کسانی که می خواهند کارآفرینی داشته باشند باز کنند.