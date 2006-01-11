جامعه مدرسين حوزه علميه قم شهادت جمعي از فرماندهان سپاه را تسليت گفت

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، در اين اطلاعيه آمده است: حادثه تلخ و ناگوار سقوط هواپيماي فالكن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران كه موجب فقدان سردار رشيد سرلشكر احمد كاظمي، فرمانده مقتدر نيروي زميني سپاه و ديگر فرماندهان اين نيرو شد باعث تاسف و تاثر عميق گرديد.

در ادامه اين اطلاعيه تصريح شده است: جامعه مدرسين حوزه علميه قم اين مصيبت تالم بار را به محضر مقدس حضرت ولي عصر (عج)، فرمانده معظم كل قوا (مد ظله العالي)، دلاور مردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و همه نيروهاي مسلح و خانواده هاي مصيبت ديده اين عزيزان و عموم ملت سرافراز ايران اسلامي تسليت عرض نموده و براي شهداي اين حادثه علو درجات و براي خانواده هاي آنان صبر و بردباري را از خداوند متعال مسالت مي نمايد.