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۲۱ دی ۱۳۸۴، ۹:۴۶

با صدور اطلاعيه اي؛

جامعه مدرسين حوزه علميه قم شهادت جمعي از فرماندهان سپاه را تسليت گفت

جامعه مدرسين حوزه علميه قم با صدور اطلاعيه اي شهادت جمعي از سرداران سپاه پاسداران در سانحه سقوط هواپيما را تسليت گفت.

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، در اين اطلاعيه آمده است: حادثه تلخ و ناگوار سقوط هواپيماي فالكن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران كه موجب فقدان سردار رشيد سرلشكر احمد كاظمي، فرمانده مقتدر نيروي زميني سپاه و ديگر فرماندهان اين نيرو شد باعث تاسف و تاثر عميق گرديد.

در ادامه اين اطلاعيه تصريح شده است: جامعه مدرسين حوزه علميه قم اين مصيبت تالم بار را به محضر مقدس حضرت ولي عصر (عج)، فرمانده معظم كل قوا (مد ظله العالي)، دلاور مردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و همه نيروهاي مسلح و خانواده هاي مصيبت ديده اين عزيزان و عموم ملت سرافراز ايران اسلامي تسليت عرض نموده و براي شهداي اين حادثه علو درجات و براي خانواده هاي آنان صبر و بردباري را از خداوند متعال مسالت مي نمايد.

کد مطلب 276638

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