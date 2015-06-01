به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر خارجه آلمان که به اراضی اشغالی سفر کرده امروز دوشنبه به نوار غزه رفت. وی طی بازدید از یک اسکله ماهیگیری در غزه خواستار رفع محاصره این منطقه از سوی رژیم صهیونیستی شد.

اشتاین مایر با تاکید بر لزوم بازسازی ویرانه های ناشی از حملات اسرائیل به نوار غزه گفت این امر تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که غزه دیگر مکانی برای شلیک موشک به سوی شهرک های صهیونیست نشین نباشد. وزیر خارجه آلمان صبح دوشنبه نیز از یک مدرسه سازمان ملل در نوار غزه دیدن کرد.

این در حالی است که در جریان حملات همه جانبه ارتش اسرائیل به غزه در تابستان گذشته مدارس سازمان ملل نیز از جنایات صهیونیست ها در امان نماندند. اشتاین مایر در ادامه در مورد آغاز درگیری های جدید بین صهیونیست ها و حماس هشدار داد و افزود: نباید روی ویرانه های غزه جنگ دیگری دربگیرد.

گفتنی است بازدید اشتاین مایر یکی از معدود سفرهای مقامات غربی به غزه است. وی پیشتر اعلام کرده بود برنامه ای برای دیدار با مقامات جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) ندارد.