به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که پیش بینی می‌شد یورگن کلوپ، سرمربی پیشین تیم فوتبال دورتموند که بعد از بازی برابر وولفسبورگ در دیدار نهایی رقابتهای جام حذفی به طور رسمی از این تیم جدا شد به لیورپول بپیوندد این مربی اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی قصد مربیگری ندارد.

دیلی میل در این باره گزارش داد سرمربی تیم دورتموند بعد از هفت سال حضور کاملا موفق در این تیم به طور رسمی اعلام کرده که به استراحت خواهد پرداخت و تا اطلاع ثانوی قصد ندارد به حرفه مربیگری بپردازد.

وی در این باره گفت: پس از هفت سال سخت و کاملا عاطفی که در این تیم سپری کردم این ایده خوبی است که به خاطر تجدید خاطره و ایجاد انگیزه برای خود به استراحت بپردازم. من قصد دارم تا اطلاع ثانوی به استراحت بپردازم.

این مربی در هفته‌های اخیر مورد توجه رئال مادرید و لیورپول قرار داشته است. بعد از توافق رئای مادرید با رافا بنیتز، منابع خبری لیورپول را مقصد بعدی کلوپ عنوان کرده بودند.