به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جان کری» وزیر خارجه آمریکا که برای مذاکرات هسته ای با وزیر خارجه ایران به ژنو رفته بود ناچار به بازگشت به آمریکا شد. بر این اساس یک هواپیمای اختصاصی از پایگاه هوایی آمریکا در آلمان مامور بازگرداندن کری به یک مرکز درمانی در بوستون برای مداوای پای شکسته وی شده است.

وزیر خارجه 71 ساله آمریکا روز یکشنبه در جریان دوچرخه سواری تفریحی در مسیر تور دو فرانس دچار سانحه و شکستگی پای راست شد. پیشتر «جان کربی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده بود کری با یک هواپیمای ترابری نظامی به آمریکا بازگردانده می شود.

گفتنی است وال استریت ژورنال در گزارشی مدعی شد احتمالا سانحه شکستن پای جان کری، مذاکره کننده ارشد آمریکا، وی را از روند مذاکرات هسته ای با ایران که قرار است تا ۳۰ ژوئن به نتیجه برسد، دور کند و به حاشیه بکشاند.