رای دیوان عالی آمریکا به نفع حجاب زن مسلمان

دیوان عالی آمریکا در دعوای حقوقی یک زن مسلمان که تقاضای کار او در یکی از فروشگاه های شرکت «آبرکرامبی اند فچ» به دلیل داشتن حجاب اسلامی رد شده بود، به نفع این زن رأی داد.

به گزارش مهر به نقل از رویترز، سامانتا ایلاف در سال 2008 و زمانی که تقاضای کارش در یکی از فروشگاه های شرکت آبرکرامبی اند فچ در اوکلاهاما رد شد، از دست این شرکت شکایت کرد. بر این اساس اعضای هیات منصفه دادگاه بدوی، این فروشگاه را به دلیل تبعیض، ۲۰ هزار دلار جریمه کرد اما دادگاه تجدید نظر شرکت آبرکرامبی را بی‌گناه شناخت.

با این حال مدافعان آزادی های مذهبی و مدنی در آمریکا به دلیل حکم دادگاه تجدید نظر بر دیوان عالی این کشور فشار آوردند تا تضمینی برای حقوق افراد در محیط کار بگیرند.

در همین راستا دیوان عالی ایالات متحده اوایل اسفند ماه گذشته، جلسه‌ای در همین زمینه در شهر واشنگتن برگزار کرد تا مرز آزادی را در آنجا که فرصت شغلی با باورهای دینی تداخل پیدا می‌کند، مشخص کند.

 

