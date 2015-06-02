پرونده هسته ای بهانه ای برای ضربه زدن دشمنان به انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم احمدی روشن دوشنبه شب در اجتماع مسجد امام خمینی(ره) قزوین که به مناسبت احقاق حقوق هسته ای ایران برگزار شد، بیان کرد: در فاصله بین سال های ۸۲ تا ۸۴ وقفه بی موقعی بر سر راه فعالیت های هسته ای کشور ایجاد شد چنانکه سایت نطنز مهر و موم شد.

وی ادامه داد: در این حد فاصل شهید مصطفی احمدی روشن بسیار پرتحرک و فعال ظاهر شد و شبانه روز در فکر توسعه و راه اندازی مجدد برنامه های هسته ای کشور بود.

احمدی روشن گفت: در آن برهه زمانی در مذاکرات قرار بر این شد تا طرف غربی ارورانیوم غنی شده ۳ درصد به ما تحویل بدهند که مسئولین ما نیز رکب خوردند در حالی که هرگز به ما اورانیوم غنی شده تحویل ندادند.

وی ادامه داد: با این حال با بروز اتفاقات بعدی و با فرمان رهبری سایت نطنز فک مهر شد و مصطفی و تیم وی ۱۲ شبانه روز بر روی دستگاه های سانترفیوژ فعالیت می کند تا درصد غنی سازی را از ۳ درصد به ۵ درصد و بعدها نیز به ۲۰ درصد رساندند.

احمدی روشن اظهار کرد: زمانی از وی پرسیده می شود که در آن مقطع ما به اورانیوم ۲۰ درصد غنی سازی شده نیاز نداشتیم چگونه روی به این میزان غنی سازی آورده شد که شهید احمدی روشن می گوید ما می خواهیم در آینده در برابر دشمن عاجز نباشیم و دارای دست پیش باشیم.

پدر شهید مصطفی احمدی روشن گفت: باید بدانیم که هرگز نباید به صنعت هسته ای کشور چوب حراج زد از سویی نیز پرونده هسته ای فراتر از یک بحث فنی بهانه ای برای ضربه زدن غرب و سایر دشمنان قسم خورده به انقلاب است.

وی ادامه داد: امریکا قسم خورده است که کمر این انقلاب را بشکند اما اگر در این میان همگی ولایت مدار باشیم کما اینکه هستیم و بصیر هرگز نمی توانند خللی بر این نظام و ملت وارد کند.