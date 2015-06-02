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۱۲ خرداد ۱۳۹۴، ۵:۳۴

ژنرال جان آلن:

از سقوط الرمادی درس گرفتیم

از سقوط الرمادی درس گرفتیم

نماینده اوباما در ائتلاف ضدداعش گفت این ائتلاف از سقوط شهر الرمادی درس هایی آموخته که آنها را می تواند در راهبرد خود علیه داعش به کار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ژنرال «جان آلن» نماینده رئیس جمهوری آمریکا در ائتلاف ضد داعش گفت سقوط شهر الرمادی مرکز استان الانبار شباهتی با سقوط شهر موصل نداشته است. وی با بیان این که ائتلاف ضدداعش درس های زیادی از سقوط این شهر آموخته است، ابراز امیدواری کرد از این درس ها در راهبرد خود علیه تروریست های داعش استفاده کند.

ژنرال آلن در بخش دیگری از سخنان خود انتقادها به راهبرد ائتلاف در مقابله با داعش را رد کرد و اظهار داشت: این سخنان درست نیست. وی با اذعان به برخی شکست های این ائتلاف مدعی شد سقوط الرمادی یک شکست تمام عیار بود. این ژنرال آمریکایی در عین حال از تلاش ارتش و نیروهای مردمی عراق برای بازپس گیری این شهر خبر داد.

کد مطلب 2766443

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    نظرات

    • جویای خبر ۱۱:۱۲ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۲
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      پاسخ
      سلام مهرنیوز! مردم دوست دارند از خبرهای مربوط به دواعش ملعون بیشتر باخبر باشند لطفاً در این زمینه بروزتر باشید. ممنون

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