از سقوط الرمادی درس گرفتیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ژنرال «جان آلن» نماینده رئیس جمهوری آمریکا در ائتلاف ضد داعش گفت سقوط شهر الرمادی مرکز استان الانبار شباهتی با سقوط شهر موصل نداشته است. وی با بیان این که ائتلاف ضدداعش درس های زیادی از سقوط این شهر آموخته است، ابراز امیدواری کرد از این درس ها در راهبرد خود علیه تروریست های داعش استفاده کند.

ژنرال آلن در بخش دیگری از سخنان خود انتقادها به راهبرد ائتلاف در مقابله با داعش را رد کرد و اظهار داشت: این سخنان درست نیست. وی با اذعان به برخی شکست های این ائتلاف مدعی شد سقوط الرمادی یک شکست تمام عیار بود. این ژنرال آمریکایی در عین حال از تلاش ارتش و نیروهای مردمی عراق برای بازپس گیری این شهر خبر داد.