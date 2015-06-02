۸۰۰۰ جوان لرستانی در نوبت وام ازدواج/ امور جوانان فرا دستگاهی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی یاور عزیزپور شامگاه دوشنبه در دیدار جوانان با نماینده ولی فقیه در استان لرستان اظهار داشت: استان لرستان جامعه جوانی است و اگر جمعیت جوان بین ۱۵ تا ۲۹ سال و حداکثر سن ۷۵ سال باشد باید یک پنجم جمعیت در دامنه سنی جوان باشند که در استان لرستان این فرصت خوب به وجود آمده که یک سوم جمعیت جوان هستند.

وی به وجود جامعه جوان و فعال و پویا در لرستان اشاره و عنوان کرد: متاسفانه از این فرصت آن گونه که مدنظر نظام اسلامی مان است نتوانستیم بهره لازم را ببریم و مشکلات آنها را رفع کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان لرستان مشکل اصلی حوزه جوانان لرستان که تابه حال اقدام خوبی روی آن انجام نشده را بیکاری دانست و ادامه داد: یکی از دغدغه های جوانان ما حداقل وام ازدواج است که از ۵۲ هزار متقاضی دریافت وام ازدواج تاکنون توانستیم به ۴۴ هزار نفر آنها پاسخگو باشیم.

عزیز پور با اشاره به اینکه حدود هشت هزار نفر در صف انتظار وام ازدواج هستند، تصریح کرد: حداقل کاری که می توانیم برای ازدواج آسان جوانان انجام دهیم در اختیار گذاشتن این وام در لحظه نیاز نه زمانی که صاحب فرزند شدند است که از مسئولین و بانک های عامل انتظار می رود در این زمینه همکاری کنند.

وی افزود: مشکلات اساسی جوانان استان کار و ازدواج است که حل آنها به تنهایی در توان اداره کل ورزش و جوانان استان نیست.

مدیرکل ورزش و جوانان استان لرستان با اشاره به اینکه کل اعتبار اداره کل ورزش و جوانان استان برای ازدواج و اشتغال جوانان در سال ۹۳، ۱۶۶میلیون تومان بوده است، خاطرنشان کرد: با این بودجه اگر ورزش و جوانان بخواهد جهیزیه حدود ۱۲ زوج را تامین کند اعتبار تمام شده و بودجه ای برای فرهنگ سازی و توانمند سازی و برنامه هایی نظیر پیوند آسمانی و ... نمی ماند.

عزیز پور با بیان اینکه ۲۳ دستگاه درگیر ستاد سامان دهی امور جوانان هستند، یادآور شد: امور جوانان یک کار فرادستگاهی بوده و به ۲۳ دستگاه مرتبط است.

وی عنوان کرد: بایستی هرکدام از این ۲۳ دستگاه در ذیل برنامه سنواتی خود برای یک سال آینده پیش بینی کنند و به برنامه های فرهنگی جوانان بپردازند که متاسفانه تاکنون هیچ دستگاهی برنامه خاصی تدارک ندیده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان لرستان ادامه داد: در فصلی که تعیین کننده بودجه هاست خواسته جدی ما از دستگاه ها این است که کمک کنند که بتوانیم بهتر از گذشته برای جوانان برنامه ریزی کنیم و فرهنگ کارآفرینی را جایگزین کارمندی در بین جوانان کنیم.