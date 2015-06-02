چاراویماق رتبه نخست جمع آوری زکات را در آذربایجان شرقی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دشتی سه شنبه در نخستین نشست مسئولان زکات استان در سال ۹۴ اظهار داشت: آذربایجان شرقی از قطب های زکات محسوب می شود بطوریکه سال گذشته با جمع آوری بیش از ۳۱۵ میلیارد ریال زکات رتبه سوم کشوری را در این خصوص کسب کردیم و این میزان نشان از افزایش ۱۷۰ درصدی زکات جمع آوری شده نسبت به سال ۹۲ است.

وی شهرستان چاراویماق را با جمع آوری ۱۰ درصد زکات در سطح استان، رتبه نخست شهرستان های آذربایجان شرقی اعلام و تصریح کرد: طبق نظر مقام معظم رهبری کمیته امداد متولی جمع آوری زکات در کشور است و نیز با توجه به اینکه فقرا در اولویت کمک از طریق زکات جمع آوری شده هستند و بر همین اساس امسال ۶۰ درصد از زکات جمع آوری شده استان سهم فقراست و ۴۰ درصد نیز صرف پروژه های عمرانی می شود.

مدیر کل کمیته امداد استان با تاکید بر ضرورت مشارکت همگانی جهت نهادینه شدن فرهنگ زکات در جامعه گفت: اگر پرداخت زکات در جامعه نهادینه شود شاهد فقر و افراد محروم نخواهیم بود و از مهم ترین فرایض دینی است که با احیای آن می توان گام های بلندی در راستای محرومیت زدایی از خانواده های نیازمند و عمران مناطق محروم برداشت.