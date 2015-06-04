تناقض گویی در آمار زیرمیزی پزشکان/اتمام حجت وزیر بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع دریافت های غیرمتعارف یا همان «زیرمیزی»، به عنوان «پاشنه آشیل» حوزه سلامت و به عبارتی وزارت بهداشت تلقی می گردد. زیرا، در سال های اخیر، افزایش دریافت های زیرمیزی توسط برخی از پزشکان جراح، باعث شد تا وضعیت آشفته ای را در بازار سلامت کشور شاهد باشیم. بطوریکه وزیر بهداشت دولت یازدهم، در اولین گام به سراغ بحران دارو رفت و پس از آن، موضوع دریافت های زیرمیزی پزشکان در اولویت کاری این وزارتخانه قرار گرفت.

اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان های دولتی، اولین گام محکم وزارت بهداشت برای کاهش هزینه های پرداختی مردم بابت درمان و دارو بود. بر اساس بسته های مختلفی که برای طرح تحول نظام سلامت تعریف شده بود، برخورد با دریافت های زیرمیزی پزشکان، در دستور کار قرار گرفت و حالا پس از گذشت ۱۳ ماه از اجرای مهمترین پروژه ملی در حوزه سلامت کشور، وزیر بهداشت همچنان از عملکرد سازمان نظام پزشکی بر رعایت تعرفه های خدمات درمانی گلایه و انتقاد دارد. بطوریکه این سازمان را تهدید کرده که شاید اهرم نظارتی را از آن مجموعه بگیرد.

انتقاد وزیر از نظام پزشکی

دکتر سید حسن هاشمی در پاسخ به این سئوال که تا چه اندازه از رعایت تعرفه ها پزشکی رضایتمندی دارید، گفته است که «من فکر می‌کنم به دلیل اینکه ستادی که مسئولیت برخورد با تخلفات زیرمیزی و نظارت بر تعرفه ها را در تهران بر عهده دارد با ستاد کشوری ادغام شده و در عین حال تخلف در تهران بیشتر بوده است، ما آن طوری که شایسته است همراهی برخی پزشکان را با مصوبه دولت نداریم.»

این اظهارنظر از وزیر بهداشت، در واقع گلایه غیرمستقیم از رعایت نشدن تعرفه های خدمات درمانی است که سازمان نظام پزشکی عهده دار این نظارت است. بطوریکه به رئیس سازمان نظام پزشکی هم تذکر داده که تلاش کنند تا وضعیت بهتر از شرایط موجود باشد.

وزیر بهداشت معتقد است که اگر درست به مصوبه تعرفه ها عمل شود، کارساز است و اگر نشود، همان اتقافی که در مورد تعرفه‌های پزشکی افتاد و اختیار تعرفه گذاری از سازمان نظام پزشکی گرفته شد، در این موضوع هم اتفاق می‌افتد.

در واقع، این اظهار نظر را می توان اتمام حجت وزیر بهداشت با مجموعه سازمان نظام پزشکی تلقی کرد که نشات گرفته از وضعیت دریافت های زیرمیزی دارد. زیرا، هزینه دولت در حوزه سلامت، به امید این بوده که بعد از گذشت یک سال از اجرای طرح تحول نظام سلامت، شکایت های مردم از دریافت های زیرمیزی به حداقل رسیده باشد. اما، وضعیت موجود نشان می دهد که دریافت های زیرمیزی همچنان وجود دارد و «تهران» در نوک پیکان انتقادات وزیر بهداشت قرار دارد.

واکنش نظام پزشکی

دکتر محمد جهانگیری معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی و دبیر ستاد کشوری نظارت بر تعرفه های خدمات درمان، معتقد است که جامعه پزشکی تعرفه‌ها را رعایت کرده است، بطوریکه ۸۰ درصد تماس‌ ها با سامانه ثبت شکایات، در خصوص نحوه ارائه خدمات درمانی بوده و به تعرفه‌ها ربطی نداشته است.

وی معتقد است که شکایات مربوط به تعرفه ها به تمام ستاد استان‌های کشور ارجاع داده شده که ۴ درصد آن مربوط به تهران و ۶ درصد به کل کشور مربوط بوده است.

جهانگیری در مواردی که ثابت شده پزشکان در مطب وجه از بیماران دریافت کرده‌اند، در تهران ۵ مورد بوده که تخلف پزشکان مشخص و میزان محرومیت از طبابت برای آنها تعیین شده است. در مورد دریافت غیر متعارف تعرفه و دریافت وجه در مطب، ۱۷ مورد در کل کشور ثابت شده که برای برخی از آنها حکم صادرشده و در سایر موارد در حال بررسی آن هستیم.

تناقض گویی در گزارش مسئولان

اعلام آمار ۵ مورد تخلف زیرمیزی در تهران، شاید بتواند برای مسئولان نظام پزشکی قابل قبول باشد. اما، واقعیت امر این است که اعتراض و انتقاد وزیر بهداشت به نحوه نظارت ها در تهران، بیانگر این موضوع است که تعداد تخلفات به مراتب بیشتر از تعداد انگشتان دستان مسئولان نظام پزشکی است. زیرا، نحوه گلایه و انتقاد وزیر از عملکرد سازمان نظام پزشکی و تهدید به گرفتن اختیار نظارت بر تعرفه ها، حاکی از این است که تخلفات زیرمیزی پزشکان در پایتخت، همچنان نگران کننده است. بطوریکه وزیر بهداشت گفته است که «مراقبت در این است که رودربایستی را کنار بگذاریم، و به این کف زدن های مقطعی دل خوش نکنیم. اگر کسی خلاف می‌کند باید شناسایی و به سرعت با او برخورد شود، تا کی بناست ما بی جا از هم تعریف کنیم، واقعیات وجود دارد، بهترین دفاع از جامعه پزشکی اعتراف به اشکال و اشتباه و برخورد با متخلفان است.»

اعلام ۵ مورد تخلف زیرمیزی پزشکان در تهران، از سوی دبیر ستاد کشوری نظارت بر تعرفه های خدمات درمانی، در حالی عنوان می شود که شنیده ها حاکی از ثبت ۲۰۰ مورد شکایت در پایتخت بوده است. حتی اگر این ۲۰۰ مورد هم واقعی باشد، اختلاف بین ۵ تا ۲۰۰ قابل قبول نیست.

مسلم است که سازمان نظام پزشکی در مسیر نظارت بر تعرفه ها، آنگونه که وزیر بهداشت گفته است، نتوانسته خوب عمل کند و همین مسئله باعث شده تا جامعه پزشکی از تنها سازمان صنفی خود، دلسرد و مایوس شود.