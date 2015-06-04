نمایشخانه ایرانشهر برای اجرا در سال ۹۵ فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تکریم هنرمندان عرصه‌ هنرهای نمایشی و به‌ منظور انتخاب هرچه شایسته‌تر آثار نمایشی متقاضی اجرا در سال ۱۳۹۵ نمایشخانه ایرانشهر از تمامی هنرمندان تئاتر دعوت می کند تا متن یا طرح پیشنهادی خود را به این نمایشخانه‌ ارائه کنند.

هنرمندان علاوه بر ارائه‌ درخواست کتبی اجرای نمایش مورد نظر خود، موارد زیر را همراه داشته باشند:

سه نسخه از نمایشنامه‌ پیشنهادی یا طرح مورد نظر

مجوز کتبی نویسنده یا مترجم اثر

فایل pdf نمایشنامه

شیوه‌ اجرایی (مشتمل بر خلاصه‌ای از طراحی صحنه، نور،... و امکانات اجرایی مورد نیاز)

پیشنهادسالن مورد نظر برای اجرا: استاد سمندریان/ استاد ناظرزاده‌کرمانی

پیشنهاد تاریخ اجرا

مهلت ارسال درخواست اجرای نمایش برای سال ۱۳۹۵ در نمایشخانه‌ ایرانشهر تا ۳۰ مهرماه ۹۴ بوده و متقاضیان می‌توانند همه‌روزه از ساعت ۱۴تا ۲۰ مدارک فوق‌الذکر را به دبیرخانه‌ نمایشخانه‌ ایرانشهر تحویل داده و شماره‌ ثبت درخواست خود را جهت پیگیری‌های بعدی دریافت دارند. مهلت مذکور قابل تمدید نخواهد بود.