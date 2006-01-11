فقر منابع آبي اشتهارد مانع توسعه صنعتي منطقه شده است

محمد پوراني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر در كرج اظهار داشت: اين بخش قابليت تبديل شدن به بزرگ ترين قطب صنعتي ، دامداري و كشاورزي كشور را داراست ؛ اما به دليل كمبودهاي مختلف از جمله آب تاكنون نتوانسته است به جايگاه واقعي خود دست يابد.

وي با اشاره به اينكه اشتهارد قطب تامين كننده منابع گوشت قرمز و سفيد كشور به خصوص در استان تهران است ، اظهار داشت: وجود بيش از 400 واحد دامداري و مرغداري سنتي و صنعتي در منطقه اشتهارد اين بخش را به قطب دامداري در استان تهران و بسياري از استانهاي اطراف تبديل كرده است .

اين مسئول ياد آور شد :با هزينه اي بالغ بر 10 ميليارد ريال جهت حفر چهار حلقه چاه و ساخت مخزن پنج هزار متر مكعبي آب و رفع مشكلات منابع آبي اين منطقه ، زير ساختهاي لازم براي توسعه اشتهارد فراهم شده است .

بخشدار اشتهارد رشد فزاينده شهرك هاي صنعتي و واحدهاي دامداري و مرغداري را اميدواركننده خواند و تصريح كرد : با تسريع در ايجاد زير ساخت هاي لازم براي توسعه بخش اشتهارد، به زودي شاهد رونق كشاورزي و افزايش واحدهاي دامپروري در اين بخش خواهيم بود .

گفتني است علاوه بر شهرك صنعتي اشتهارد كه يكي از بزرگترين شهرك هاي صنعتي كشور است ، مناطق صنعتي مهدي آباد ، كوثر و ايتك دراين بخش مستقر هستند .

بخش 20 هزار نفري اشتهارد در 75 كيلومتري جنوب شهرستان كرج قرار دارد.