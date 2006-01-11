به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و هنر "مهر" در كرج، در اين هفته فيلم كه از 25 تا 28 دي ماه برگزار مي‌شود، فيلم‌هاي انجمن سينماي جوان كرج پس از اكران، مورد نقد و بررسي قرار مي‌گيرد.

همچنين فيلم‌هاي توليدي انجمن سينماي جوان كرج، فيلم‌هايي از نهادهاي هنري سطح شهر و فيلمسازان آزاد كرج به منظور آشنايي و تعامل بيشتر هنرمندان به نمايش درمي‌آيد. در اين هفته حدود 40 فيلم كوتاه در 8 سانس مختلف نمايش داده مي‌شود.

در برگزاري پنجمين هفته فيلم كرج علاوه بر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاونت اجتماعي شهرداري كرج و بنياد سينمايي فارابي با انجمن سينماي جوان كرج همكاري خواهند كرد.