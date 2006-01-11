ساماندهي پسماندهاي بيمارستاني بر عهده وزارت بهداشت است

ابوالفضل ابراهيمي درحاشيه اولين همايش ماشين آلات مكانيزه خدمات موتوري درگفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" در كرج افزود: در تقسيم بندي هاي بازيافت ، پسماندهاي بيمارستاني جزو پسماندهاي ويژه است و بر اساس قانون ، توليدكننده اين نوع پسماندها بايد آنها را ساماندهي كند .

وي ادامه داد: البته در شرايط كنوني به دلايل مختلفي اين وظيفه به ناحق به شهرداري تحميل شده در حالي كه اين مسئله از وظايف ذاتي شهرداري نيست .

اين مقام مسئول خاطرنشان كرد : در صورتي كه وزارت بهداشت پسماندهاي بيمارستاني را به زباله هاي معمولي تبديل كند، ساماندهي آنها در دستور كار شهرداري قرار مي گيرد .

ابراهيمي تصريح كرد : پسماندهاي بيمارستاني بسيار خطرناك هستند و در صورت عدم بازيافت مناسب ، بيماري هاي خطرناكي از آنها ناشي مي شود.

به گزارش "مهر"، اولين همايش ماشين آلات مكانيزه خدمات موتوري با هدف معرفي و شناسايي راهكارهاي حل مسائل شهري و چگونگي بكارگيري ماشين آلات مكانيزه و نزديك شدن به استانداردهاي جهاني روز گذشته در باشگاه ميلاد شهرداري كرج برگزار شد.