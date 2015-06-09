وضعیت استقلال و پرسپولیس بدتر از قبل/ دوقلوهای آواره و بلاتکلیف!

به گزارش خبرنگار مهر، با واگذاری استقلال و پرسپولیس به سجادی و پس از آن اعلام اینکه مالک اصلی استقلال و پرسپولیس ممکن است وزارت اقتصاد و دارایی باشد، نگرانی‌ها جنس دیگری پیدا کرد. اگر تا دیروز تصمیم‌های اشتباه و صندلی فروشی به ثروتمندان حاشیه‌دار و بی تجربه در صنعت فوتبال عامل اصلی نگرانی بود، از امروز به بعد بلاتکلیفی این دو باشگاه است که آزار دهنده است.

در واقع این دو باشگاه هنوز نمی‌دانند دقیقا توسط کدام وزارتخانه و کدام مدیر، مدیریت خواهند شد که این درد را هم باید بگذارند روی درد بی‌هیات مدیره بودن و بی مدیر عامل بودن و البته بی مربی و بازیکن بودن استقلال و پرسپولیس.

استقلال، وجود ندارد

در حالی که خیلی از مردم به اشتباه دنبال پیدا کردن نام مربی این تیم هستند، این باشگاه نه تنها مربی ندارد، بلکه مدیرعامل هم عملا ندارد، ایضا هیات مدیره و امروز تازه متوجه شدیم هنوز در راس، سجادی هم کاملا مامور این دو نیست و ممکن است این دو باشگاه به وزارت اقتصاد و دارایی تحویل داده شوند و یا به صورت کمیته‌ای و گروهی اداره شوند. تا روزی که مالک حکم اعضای هیات مدیره را امضا نکند عملا احکام قبلی فایده ای ندارند.

استقلال به این ترتیب نه تنها مربی ندارد، بازیکن هم ندارد و عملا حتی روی کاغذ وجود هم ندارد، بازیکنان زیادی در ترکیب این تیم هستند که قراردادشان یک ساله بوده مثل امید ابراهیمی و البته دوساله‌هایی مثل کرار هم در حال جدا شدن هستند و می‌خواهند بروند.

پرسپولیس کجاست؟

تاقبل از این تصور می‌کردیم این باشگاه حداقل مربی دارد و برانکو بخش فنی این تیم را در دست دارد اما بدقولی هایی که مسئولان این باشگاه داشته اند و به تعهدات مالی خود عمل نکرده اندف حضور برانکو را هم با ابهام مواجه کرده و نوع بلاتکلیفی را برای این باشگاه بوجود اورده است.

پرسپولیس هم در بسیاری موارد مثل استقلال است، این باشگاه هم نه مالک خود را می شناسد و نه هیات مدیره و نه مدیر عامل را! مربی را می شناخت که حالا در این رابطه هم تردید هایی دارد. برخ بازیکنان هم در حال جدا شدن از این تیم هستند و سید جلال حسینی هم شرط کرده که تیم باید خوب بسته شود وگرنه به این باشگاه نخواهد آمد!

نتیجه گیری:

شرایط این دو تیم از سال گذشته هم فعلا بدتر است، جالب‌ترین بخش ماجرا این است که همین تحلیل ها و خبرهای معمولی که ما و مردم داریم را هم انگار در راس بی مالک و صاحب این دو تیم کسی ندارد. آنها انگار فقط این دو برادر دوقلو ی همسان را دست به دست می کنند و تمام.