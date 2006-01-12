شهريار نيازمند 1400 تخت بيمارستاني است

نماينده مردم شهريار در مجلس شوراي اسلامي به خبرنگار اجتماعي مهر در كرج ، گفت: طبق جمعيت 10 سال گذشته شهريار اين شهر به 670 تخت بيمارستاني نياز داشته كه اكنون پس از گذشت 10 سال هنوز 250 تخت در اين شهرستان موجود است.

ابوالفضل كلهر تصريح كرد: امروز با بازنگري هاي كارشناسانه بر حسب جمعيت موجود 1400 تخت بيمارستاني در شهريار نياز است.

وي افزود : بيمارستان تامين اجتماعي شهريار بيش از ظرفيت ، بيمار مي پذيرد و تنها مركزي است كه با شرايط بيمارستاني بنا نهاده شده و 2 بيمارستان ديگر درمانگاههاي كوچكي بودند كه با اندكي توسعه امروز كاربرد بيمارستان گرفته اند.

كلهر اظهار داشت: با توجه به اينكه شهرستان شهريار مهاجرپذيرترين شهر استان تهران است و رشد بي رويه جمعيت در اين شهرستان همچنان ادامه دارد ، روند كنوني مي تواند وضعيت بهداشت در اين شهرستان را بحراني كند.

وي اظهار اميدواري كرد: مسئولان سازمان مديريت و برنامه ريزي و بهداشت و درمان كشور براي احداث بيمارستانهاي جديد در شهريار برنامه ريزي كنند.

به گزارش مهر ، شهرستان شهريار با جمعيتي بالغ بريك ميليون و 200 هزار نفر و بالا ترين نرخ رشد جمعيت در استان تهران در 45 كيلومتري جنوب شرقي استان تهران قرار دارد.