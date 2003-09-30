آغاز همايش گفتگوي تمدنها بين ايران و لهستان در تهران

به گزارش خبر نگار سياسي مهر ، محمد مسجد جامعي، مديركل هماهنگي‌هاي امور فرهنگي وزارت امور خارجه در مراسم افتتاحيه اين همايش با اشاره به مشتركات فرهنگي ميان دو كشور ايران و لهستان گفت:اكثر مشكلات دنياي امروز ناشي از آن است كه سبك‌هاي زندگي به يكديگر نزديك شده اند اما انسان‌ها از لحاظ دروني به يكديگر نزديك نشده‌اند.

مدير كل هماهنگي هاي امور فرهنگي وزارت امور خارجه كشورمان با تبريك سالروز ميلاد حضرت امام حسين(ع) و تشبيه شخصيت وي به حضرت عيسي(ع) در ميان كاتوليك‌ها تاكيد كرد : مراسمي را كه ما شيعيان براي امام حسين(ع) برگزار مي‌كنيم شبيه مراسمي است كه كاتوليكها براي حضرت عيسي برگزار مي‌ كنند.

مسجد جامعي گفت ‌وگوي تمدن‌ها را بهترين راه براي نزديكي بين انسان‌ها ذكر كرد و افزود : با روش‌هاي ژورناليستي نمي‌توان يكديگر را شناخت و نياز به يك شناخت تمدني وبازنگري گذشته ملتها وجود دارد.

گفتني است در اين همايش يكروزه تني چند از صاحبنظران و كارشناسان دو كشور در زمينه‌ روابط تاريخي بين ايران و لهستان به سخنراني خواهند پرداخت.

در بخش ديگري از اين همايش نيز به موضوع پناهندگان لهستاني در ايران در زمان جنگ جهاني دوم پرداخته مي‌شود كه قرار است خانم آنابوركوفسكا و ايراناكوديني پناهندگان لهستاني در ايران در زمان جنگ دوم جهاني از خاطراتشان در آن دوران بگويند.

عليرضا دولتشاهي، كارشناس كتابخانه و موزه ملك ايران نيز سخناني با عنوان : لهستانيان ايران: دو فرهنگ يك گفت ‌وگوايراد خواهد كرد.

خسرو سينايي، كارگردان فيلم مرثيه گمشده نيز به ارايه توضيحاتي در خصوص ساخت اين فيلم كه درباره پناهندگان لهستاني است، مي‌ پردازد و بخش‌هايي از اين فيلم نيز به نمايش گذاشته خواهد شد.

دكتر پيوتر كودكوفسكي، استاد دانشگاه مطالعات مشرق زمين دانشگاه كراكف لهستان نيز در سخنراني‌ خود به امكانات همكاري‌هاي متقابل ايران و لهستان خواهد پرداخت.

باقري مديركل اروپاي مركزي و شمالي وزارت امور خارجه كشورمان نيز در بخش پاياني اين همايش به بررسي آينده مناسبات سياسي ايران و لهستان مي‌پردازد.

