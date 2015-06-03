اختصاص قطار فوق العاده به مسیر تهران-قم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد راشدی اظهار داشت: همزمان با ایام بزرگداشت رحلت رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) و به منظور رفاه حال سوگواران و زائران آن امام بزرگوار در روزهای ۱۴ و ۱۵ خرداد ماه سال جاری تعدادی قطار فوق العاده به برنامه حرکت قطارهای مسیر تهران - قم و تهران – جمکران و بالعکس افزوده شده است.
وی افزود: در راستای برنامه تدوین شده پیشبینی لازم برای زمان برگشت قطارهای یاد شده انجام شده که متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به پایگاه اینترنتی راهآهن مراجعه و یا از طریق سامانه صدای مسافر به شمار تماس ۵۱۴۹ اطلاعات کاملتر را دریافت کنند.
راشدی اضافه کرد: براساس برنامهریزی صورت گرفته برای رفاه حال شرکت کنندگان از سایر استانها مانند هرمزگان، خوزستان و از این قبیل قطار اختصاص یافت. بر اساس برنامه زمانبندی صورت گرفته زمان حرکت قطارهای تهران – قم در تاریخ ۱۴ خرداد ساعات ۷:۳۰، ۱۴:۴۵ و ۱۸و زمان بازگشت آن به ترتیب ۵:۲۰، ۶:۲۰ و ۱۷:۴۰ همان روز خواهد بود.
همچنین زمان حرکت قطار در مسیر تهران – قم در تاریخ ۱۵ خرداد به ترتیب ۶:۱۰، ۷:۳۰، ۱۴:۴۵ و ۱۸ و زمان بازگشت آنها ۹ صبح، ۱۴:۴۵ و ۱۷:۴۰ خواهد بود.
نظر شما