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۲۱ دی ۱۳۸۴، ۱۰:۲۷

عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون

عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون

خبرگزاري مهر - گروه بين الملل : عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون به نقل از خبرگزاري ها به اين شرح است

- رژيم صهيونيستي روز يكشنبه آتي درباره مشاركت ساكنان قدس شرقي در انتخابات پارلماني فلسطين تصميم مي گيرد

- رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه پس از كشته شدن دو تن بر اثر ابتلا به بيماري انفلانزاي مرغي اعلام كرد اوضاع تحت كنترل است.

- پزشكان معالج آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي گفتند هيچ خطر فوري زندگي شارون را تهديد نمي كند.

- رقابت هاي انتخابات پارلماني فلسطين در سرزمين هاي اشغالي به علت وخامت حال آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي متوقف شد.

- خبرگزاري لهستان از كشته شدن دو تروريست مظننون و زخمي شدن يك نظامي لهستاني در نزديكي شهر حمزه در استان ديوانيه خبر داد.

- ارتش اشغالگر قدس اعلام كرد فعالان فلسطيني در شمال نوار غزه با راكت اراضي اشغالي را هدف قرار دادند.

- آمريكا  براي جنگ عليه عراق  هزار تا دو هزار ميليارد دلارهزينه كرده است .

- ظرف 24 ساعته گذشته 7 نظامي روسي كشته و 7 تن ديگر نيز زخمي شدند.

 - وزير نفت هند براي تقويت همكاري دوجانبه در زمينه انرژي با چين به پكن سفر مي كند.

کد مطلب 276705

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