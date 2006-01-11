عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون

- رژيم صهيونيستي روز يكشنبه آتي درباره مشاركت ساكنان قدس شرقي در انتخابات پارلماني فلسطين تصميم مي گيرد
- رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه پس از كشته شدن دو تن بر اثر ابتلا به بيماري انفلانزاي مرغي اعلام كرد اوضاع تحت كنترل است.
- پزشكان معالج آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي گفتند هيچ خطر فوري زندگي شارون را تهديد نمي كند.
- رقابت هاي انتخابات پارلماني فلسطين در سرزمين هاي اشغالي به علت وخامت حال آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي متوقف شد.
- خبرگزاري لهستان از كشته شدن دو تروريست مظننون و زخمي شدن يك نظامي لهستاني در نزديكي شهر حمزه در استان ديوانيه خبر داد.
- ارتش اشغالگر قدس اعلام كرد فعالان فلسطيني در شمال نوار غزه با راكت اراضي اشغالي را هدف قرار دادند.
- آمريكا براي جنگ عليه عراق هزار تا دو هزار ميليارد دلارهزينه كرده است .
- ظرف 24 ساعته گذشته 7 نظامي روسي كشته و 7 تن ديگر نيز زخمي شدند.
- وزير نفت هند براي تقويت همكاري دوجانبه در زمينه انرژي با چين به پكن سفر مي كند.
نظر شما