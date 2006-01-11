سيد محمد خاتمي شهادت جمعي از فرماندهان سپاه را تسليت گفت

به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن كامل اين نامه بدين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

مقام معظم رهبري و فرمانده كل نيروهاي مسلح

حضرت آيت الله خامنه اي

فاجعه سقوط هواپيماي حامل جمعي از برجسته ترين فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به شهادت آن عزيزان انجاميد، مصيبتي تاب سوز بود كه فقط لطف حضرت حق مي تواند آن را جبران كند.

بردار بزرگوار، فرمانده شجاع، مبتكر و انديشمند و مظهر حماسه مقاومت، سردار سرلشكر احمد كاظمي و ديگر فرماندهان عالي مقام همراه او، يادگاران حماسه مظلوم ولي پرافتخار دوران دفاع مقدس بودند كه هم اكنون نيز در عرصه فرماندهي و خدمت به انقلاب و ميهن و ملت جايگاهي والا داشتند.

من اين مصيبت را به جنابعالي، به فرمانده محترم كل سپاه و همه فرماندهان و پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروهاي مسلح و به همه ايثارگران والاقدر، بخصوص به خانواده هاي معزز آن بزرگواران تسليت عرض نموده، براي آن شهيد از پيشگاه حضرت باري تعالي طلب علو درجات مي كنم.

سيدمحمد خاتمي