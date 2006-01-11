رئيس جمهور وارد قشم شد

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به هرمزگان، دكتر احمدي نژاد سفر خود را از قشم آغاز كرده و ضمن ديدار با اقشار مختلف مردم، در جريان روند بازسازي بخش زلزله زده جزيره قشم قرار خواهد گرفت.

رئيس جمهور در اين سفر سه روزه علاوه برقشم، با مردم شهرهاي بندر عباس، حاجي آباد، ابوموسي ، بندرلنگه و بستك، ميناب، رودان و جاسك نيز ديدار خواهد كرد.

به گزارش "مهر"، احمدي نژاد پس از حضور در قشم، امروز با مردم، ايثارگران و منتخبين اقشار مختلف بندرعباس نيز ديدار خواهد داشت.

به گزارش "مهر"، احمدي نژاد امروز پس از حضور در قشم، با مردم، ايثارگران و منتخبين اقشار مختلف بندرعباس نيز ديدار خواهد داشت.

حضور در گلزار شهدا، سخنراني در جمع اقشار مختلف مردم و ديداربا نخبگان، خانواده شهدا و ايثارگران استان هرمزگان، از مهمترين برنامه هاي رئيس جمهور است.

زمين لرزه اي به قدرت 9/5 ريشتر روز ششم آذرماه سال جاري جزيره قشم را لرزاند كه بر اثر آن چند روستاي اين جزيره تخريب و تعدادي از مردم نيز كشته و زخمي شدند.

پيش از سفر رييس جمهور به قشم ، وزير كشور با حضور در اين منطقه به بررسي مشكلات و نيازهاي مردم براي ارائه به رييس جمهور پرداخت.

آخرين برنامه رييس جمهور نيز حضور در هيات دولت و برگزاري پنجمين جلسه استاني هيات دولت در هرمزگان خواهد بود و موارد لازم در اين خصوص را تصويب خواهد كرد.

رئيس جمهور و هيات دولت پيش از اين به استانهاي خراسان جنوبي ، ايلام، سيستان و بلوچستان و قم سفر كرده و در ادامه سفرهاي خود امروز به هرمزگان مي روند.