ايران مرمت آثار تاريخي افغانستان را بر عهده مي گيرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ، اسفنديار رحيم مشايي در اين ديدار روابط ديرينه تاريخي، حوزه فرهنگ مشترك و پيوند ديني را از نقاط قوت ارتباط بين دو كشور بر شمرد و با اشاره به آثار تاريخي فرهنگي موجود در ايران و افغانستان و مشابهت اثرگذاري آن در جهان گفت: ما بايد به طور متقابل نسبت به اين آثار مسئوليت مشترك و مشابهي داشته باشيم.

معاون رئيس جمهور همچنين با استقبال از بيانيه اخير وزارت جهانگردي افغانستان در خصوص جلوگيري از تعرض و درخواست تحويل آثار تاريخي از مردم افغانستان و اعلام حمايت ايران از اين موضع، در خصوص وضعيت قاچاق آثار تاريخي در جهان گفت: اگر مسئوليت هاي بين المللي در زمينه قاچاق اشياي تاريخي - فرهنگي وجود داشته باشد تعرض به اينگونه آثار در كشورها به شدت كاهش مي يابد.

وي با تقبيح قاچاق اشياء و آثار تاريخي فرهنگي كه با شان انسان امروزي در تضاد است گفت: آنچه زمينه تحرك چنين تخلفاتي را فراهم مي كند پذيرش برخي كشورهاي اروپايي و آمريكايي در خصوص خريد اينگونه آثار است كه حتي براي عرضه و فروش آن بازار بين المللي نيز ايجاد مي كنند.

مشايي با تاكيد بر تحرك كشورهاي صاحب تمدن و آثار تاريخي - فرهنگي منطقه همچون ايران، افغانستان و عراق در بازارهاي بين المللي ، از آمادگي ايران براي همكاري در زمينه هاي آموزشي، تربيت كادر، انجام پژوهش در حوزه فرهنگي مشترك بين ايران و افغانستان، حفاظت و مرمت، برگزاري تورهاي آشنايي براي خبرنگاران، فرهيختگان فرهنگي، علمي و دانشگاهي، برگزاري نشستهاي علمي، برگزاري هفته هاي فرهنگي و اعزام و تبادل كارشناسان حوزه ميراث فرهنگي و گردشگري خبر داد و گفت: يكي از آثار تاريخي فرهنگي افغانستان مي تواند به صورت نمادين به عنوان پروژه مرمت براي تعامل بين دو كشور انتخاب شود.

استانكزي وزير اطلاعات، فرهنگ و گردشگري افغانستان در اين ديدار با استقبال از اعلام آمادگي ايران براي هر نوع همكاري در زمينه هاي ميراث فرهنگي و گردشگري ، ظرفيتهاي جهانگردي افغانستان را در سه بخش تاريخي شامل قبل و بعد از اسلام، اكوتوريسم و آثار بعد از جنگ بيان كرد.

وي آثار باستاني با قدمت 10 تا 35 هزار سال قبل از ميلاد ، طبيعت بكر دست نخورده افغانستان كه بعد از هيماليا مرتفع ترين نقاط دنيا را داراست و نيز آثار دوره جهاد و مقاومت را از جمله ديدنيهاي اين كشور بر شمرد.

استانكزي با بيان اينكه بعد از 25 سال توقف در عرصه گردشگري، استراتژي 10 ساله جهانگردي اين كشور طراحي و تدوين شده، گفت: توريسم به عنوان يكي از منابع اقتصادي و ملي، معرفي فرهنگ افغانستان و تبادل فرهنگ، حفظ محيط زيست و كاهش فقر از اهداف تعريف شده در اين برنامه است.

به گفته وي نداشتن ظرفيت كاري متخصص، عدم ارائه خدمات سياحتي مناسب و كمبود كارشناس در عرصه آثار باستاني از چالشهاي مهم گردشگري افغانستان است.