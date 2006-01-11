به گزارش خبرنگار" مهر" براساس اعلام فدراسيون فوتبال پس ازرايزني هاي صورت گرفته مقررشد تيم هاي ملي فوتبال ايران و اوكراين روزدهم اسفندماه سالجاري درورزشگاه آزادي تهران برگزاركننده يك ديدارتداركاتي و دوستانه باشند.
براين اساس قبل ازاين بازي نيز تيم هاي اميد ايران واوكراين در ورزشگاه آزادي تهران به مصاف يكديگرخواهند رفت. اين دو ديداردرحالي روزدهم اسفنماه برگزارمي شود كه قبل ازاين قرار بود تيم هاي ايران و كره جنوبي درمرحله مقدماتي جام ملتهاي آسيا درسئول به مصاف هم بروند كه براساس تقاضاي دوكشور و موافقت كنفدراسيون فوتبال آسيا اين بازي به شهريورماه سال آينده موكول شد.
در اولين ديدار تداركاتي ؛
تيم ملي فوتبال كشورمان دهم اسفند ميزبان اوكراين خواهد بود
تيم ملي فوتبال كشورمان در اولين ديدار تداركاتي خود براي حضور قدرتمند در قابتهاي جام جهاني روز دهم اسفندماه ميزبان تيم ملي فوتبال اوكراين خواهد بود.
به گزارش خبرنگار" مهر" براساس اعلام فدراسيون فوتبال پس ازرايزني هاي صورت گرفته مقررشد تيم هاي ملي فوتبال ايران و اوكراين روزدهم اسفندماه سالجاري درورزشگاه آزادي تهران برگزاركننده يك ديدارتداركاتي و دوستانه باشند.
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