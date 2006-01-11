يوشچنكو انحلال پارلمان اوكراين را بعيد ندانست

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازاينترفاكس، ويكتوريوشچنكو درجمع خبرنگاران در آستانه پايتخت سياسي قزاقستان، اقدام نمايندگان پارلمان كشورش را مبني بر بركناري دولت اين كشور كه به علت توافق با روسيه بر روي مسئله گاز صورت گرفت، غير قانوني و برخلاف قوانين مندرج در قانون اساسي اين كشور خواند .



روزگذشته پارلمان اوكراين با 250 راي موافق از تعداد كل 405 نماينده حاضر در نشست روز گذشته ، دولت يوري يخانوروف را به خاطر موافقت با قيمت پيشنهادي روسيه در زمينه انتقال گاز به اوكراين ، بركنار كرد .



اعضاي پارلمان اوكراين دولت را به خاطر امضاي توافقنامه با روسيه بر سر مسئله گاز به خيانت به منافع ملي متهم كردند .



درراي گيري روز گذشته تنها اعضاي يكي از احزاب پارلماني شركت داشتند و اعضاي احزاب ديگر مانند سوسياليست، مردمي اوكراين ، تجدد ، اصلاحات و نظم و حزب صنايع و شركتها در راي گيري شركت نكردند.



پارلمان اوكراين طي دستوري از كابينه اين كشور خواست تا تشكيل كابينه جديد به وظايف خود عمل كند .



روسيه و اوكراين چهارشنبه هفته پيش يك قرار داد پنج ساله در زمينه تامين گاز امضا كردند؛ طبق اين قرارداد ، روسيه هر 1000 متر مكعب گاز خود را با مبلغ 230 دلار آمريكا به اوكراين خواهد فروخت .



اين در حاليست كه اوكراين خواستار تامين گاز با بهاي 95 دلار در هر 100متر مكعب بود .



اختلافات ميان اوكراين و روسيه بر سر بهاي گاز موجب بحران در تامين گاز اروپا شد؛ اوكراين تحت فشارهاي بين المللي و براي فرونشاندن بحران گاز در اروپا ، بهاي پيشنهادي روسيه را پذيرفت .