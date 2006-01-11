دانشگاه هرمزگان براي تجهيز آزمايشگاه ها به اعتبارات ارزي نيازمند است // كمبودهاي دانشگاه براي طرح در هيئت دولت به استانداري ارائه شده است

دكتر "مهدي ايرانمنش" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" با بيان اين مطلب افزود: با توجه به نوپا بودن دانشگاه هرمزگان و عدم برخورداري از فضاي مناسب دانشگاهي از بدو تاسيس در سال 1371 تا كنون، اين دانشگاه از امكانات فيزيكي، فضاي آموزشي، تجهيزات آزمايشگاهي و امكانات رفاهي دانشجويي با كمبودهايي روبرو است.

وي اضافه كرد: در 3 سال اخير مجموعه پرديس دانشگاه نزديك به 13 هزار مترمربع توسعه فضايي داشته است اما هنوز تا رسيدن به استانداردهاي آموزش عالي فاصله داريم.

رئيس دانشگاه هرمزگان به كمبودهاي دانشگاه هرمزگان اشاره كرد و گفت: كمبودهاي دانشگاه هرمزگان شامل امكانات ورزشي و رفاهي، سلف سرويس مركزي، آزمايشگاه تخصصي، كارگاه هاي تخصصي رشته هاي فني و ... است.

"ايرانمنش" اضافه كرد: نكته اي كه اهميت بسياري براي دانشگاه هرمزگان دارد اختصاص اعتبارات ارزي به دانشگاه جهت تجهيز آزمايشگاه ها و كارگاه ها است.

وي به مشكل اياب و ذهاب دانشجويان و اساتيد دانشگاه هرمزگان اشاره كرد و افزود: با توجه به بعد مسافتي كه پرديس دانشگاه از شهر دارد (15 كيلومتر) رفت و آمد اساتيد و دانشجويان از معضلات اصلي اين دانشگاه است. با توجه به گرماي هوا در بندرعباس تخصيص اتوبوس هاي كولر دار مي تواند در رفع اين مشكل كارساز باشد.

رئيس دانشگاه هرمزگان تصريح كرد: با توجه به موارد فوق نيازهاي دانشگاه در سه حوزه آموزشي، دانشجويي و عمراني طي مكاتبات متعددي به استانداري، سازمان مديريت و وزارت علوم جهت انعكاس و طرح در هيئت دولت ارائه شده است. مقرر است همزمان با برگزاري جلسه هيئت دولت در استان هرمزگان اين موارد و همچنين طرح جامع دانشگاه هرمزگان بررسي و تصويب شود.

به گزارش "مهر"، دانشگاه هرمزگان نزديك به 3 هزار دانشجو و 80 عضو هيئت علمي دارد. اعضاي هيئت علمي اين دانشگاه به صورت رسمي در اين دانشگاه مشغول به فعاليت هستند. همچنين 30 استاد اين دانشگاه در مقطع دكتري دانشگاه هاي داخل و خارج كشور مشغول به تحصيل هستند.

اين دانشگاه داراي يك مركز تحقيقاتي پژوهشي به نام "هرمز" است كه در اين پژوهشكده بسياري از طرح هاي تحقيقاتي استان اجرا مي شود.

همچنين دو دبيرستان دخترانه و پسرانه با 650 دانش آموز زير نظر دانشگاه هرمزگان در اين استان داير شده است.