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۲۱ دی ۱۳۸۴، ۱۱:۵۸

آغاز زندگي مشترك 8 هزار عروس و داماد كميته امداد در روز عيد قربان

آغاز زندگي مشترك 8 هزار عروس و داماد كميته امداد در روز عيد قربان

به مناسبت خجسته ايام عيد سعيد قربان ، بيش از 8 هزار عروس و داماد خانواده بزرگ كميته امداد امام خميني(ره) زندگي مشترك خود را آغاز كردند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي كميته امداد امام خميني(ره)، 15 استان كشور در اين ايام شاهد برگزاري جشن ازدواج زوجهاي خانواده بزرگ كميته امداد بود و استانهاي كرمان و اصفهان با 600 زوج، فارس با 570 زوج، خوزستان با 500 زوج و چهار محال و بختياري با 450 زوج بيشترين تعداد عروس و دامادها را به خود اختصاص داده اند.

بنا به اين گزارش ، به هر يك از نوعروسان يك سري جهيزيه كامل كه از محل اعتبارات كميته امداد امام خميني(ره) و كمك هاي مردمي، اهداء گرديد.

تاكنون بيش از 700 هزار نو عروس خانواده كميته امداد امام خميني زندگي جديد خود را آغاز كرده و راهي خانه بخت شده اند.

کد مطلب 276727

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