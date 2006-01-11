هيچ نامه اي ازكميته انضباطي فدراسيون دريافت نكرده ام / اختلاف هيات بسكتبال و باشگاه شهرداري به ضرر بسكتبال است

حميدرضا كلاسنگياني بازيكن و كاپيتان تيم بسكتبال شهرداري گرگان با بيان مطلب فوق درگفت و گو با خبرنگار "مهر" اظهارداشت: قطعا اگرچنين نامه اي را دريافت مي كردم به فدراسيون بسكتبال مي رفتم. چون من هم حرف هاي بسياري براي گفتن دارم اما ازاين جهت كه عدم اطلاع من باعث شده كه درموعد مقرردركميته انضباطي حاضر نشوم، راي اين كميته را مي پذيرم و تابع آن هستم و چون موضوع را با آقاي نوربخش درميان گذاشتم، درخواست كردم چنانچه امكان داشته باشد جلسه ديگري برگزارشود تا من ازحق خود دفاع كنم.

كلاسنگياني درمورد عدم اطلاع دادن هيات بسكتبال گرگان به وي، گفت: متاسفانه هيات بسكتبال گرگان با باشگاه شهرداي اختلافاتي دارند كه همين موضوع باعث مواردي ازاين دست شده است و عدم همكاري هايي را بدنبال دارد كه نهايتا ضرر آن به بسكتبال گرگان مي رسد. حساب كنيد اگرمن ازطريق مطبوعات درجريان قرارنمي گرفتم ، محروميتم ادامه دارد مي شد دركنارآن شهرداري گرگان هم درمرحله حساس پلي آف از بازيهاي خانگي محروم مي شد و يا اينكه بازيهايش بدون تماشاچي به انجام مي رسيد كه اين موضوع يعني ضرر بسكتبال گرگان با اين همه طرفدار.

كاپيتان تيم شهرداري گرگان درادامه افزود: خواهش مي كنم در صورت امكان فدراسيون بسكتبال مواردي را كه به باشگاه مربوط است علاوه برهيات بسكتبال، مستقيما به باشگاه هم ارسال كند تا ارتباطات نزديكتر شود.

كلاسنگياني درپايان گفت: چنانچه فرصتي دوباره بوجود آيد كه من دركميته انضباطي ازحق خود دفاع كنم بدون شك هر تصميمي را كه فدراسيون بسكتبال برايم بگيرد، قبول خواهم كرد و به آن گردن خواهم نهاد و ازطرفي اگرمقدورباشد با آقاي مشحون رئيس فدراسيون هم ملاقاتي داشته باشم، شرايط بسكتبال گرگان و اختلاف هيات و باشگاه را به اطلاع ايشان مي رسانم چون معتقدم آقاي مشحون با تدبير و درايت، مي توانند اين اختلافات را حل كرده يا به حداقل برسانند.

حميدرضا كلاسنگياني بدليل عدم حضوردركميته انضباطي كه پس ازپايان هفته سيزدهم ليگ برتربسكتبال برپا شد، تا اطلاع ثانوي ازهمراهي تيم شهرداري گرگان، محروم شده است.