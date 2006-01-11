تداوم مذاكرات هسته اي ايران و روسيه در ماه فوريه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اينترفاكس، سرگئي لاوروف به ولاديميرپوتين با بيان اين مطلب كه دو كشوردرآخرين مذاكرات خود به بحث و بررسي پيشنهاد روسيه مبني بر آغازغني سازي اورانيوم ايران در خاك خود پرداختند، افزود :" اين مذاكرات در فوريه ادامه خواهد داشت .

وي افزود :" ما با هيئتي از كارشناسان ايراني توافق كرديم كه در ماه فوريه براي ادامه اين مذاكرات به مسكو بيايند" .



از سويي سرگئي كيسلياك معاون وزير امور خارجه روسيه روز گذشته در گفتگو با اينترفكس خاطر نشان كرد كه پيشنهاد روسيه مبني بر توسعه يك پروژه انرژي هسته اي مشترك ايران و روسيه دردستوركار قرار دارد و مسكو منتظر تصميم ايران است .



اين مقام روسي تصريح كرد:"ما تاكيد كرديم كه پيشنهاد ما هنوز پابرجاست و در دستوركار قراردارد و بايد همكاران ايراني به آن علاقه مند شوند؛ ما آماده توسعه اين پروژه مشترك براي حل مسائل انرژي ايران هستيم .



هيئتي از روسيه روز شنبه وارد تهران شد و با كارشناسان ايراني، پيشنهاد مسكو مبني برغني سازي اورانيوم ايران در خاك خود را مورد بررسي قرار دادند.



اقدام مشروع ايران در ازسرگيري تحقيقات فناوري هسته اي با اعتراض قدرتهاي هسته اي ازجمله آمريكا، انگليس و فرانسه روبرو شد و آنها خواستار توقف اين فعاليتهاي صلح آميز شدند.