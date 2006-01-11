قزاقستان تسهيلات بيشتري براي تجار ايراني فراهم كند// حمايت دولت قزاقستان به توسعه سرمايه گذاري ها كمك خواهد كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، منوچهر متكي در اين ديدار با تاكيد بر توسعه و گسترش هرچه بيشتر همكاري ها خواستار همكاري استفاده از ظرفيت كامل توانايي ها شد.

وي با توجه به برگزاري انتخابات رياست جمهوري دو كشور در سال جاري بر همكاري با همسايگان و نقش كميسيون مشترك در گسترش همكاري ها اشاره و ابراز اميدواري كرد هشتمين كميسيون مشترك دو كشور در ماه آوريل در آستانه برگزار شود.

وي همچنين نقش بانك ها در حمايت مالي از سرمايه گذاران و ايجاد شعبه بانك توسعه صادرات ايران در قزاقستان را يادآور شد و گفت حمايت دولت قزاقستان به توسعه سرمايه گذاري ها كمك خواهد كرد.

وزير امور خارجه ايران حضور شركت هاي ايراني فعال در قزاقستان بويژه در بخش مسكن را مهم ارزيابي كرد و ضمن تاكيد بر حل مشكلات برخي شركت هاي ايراني خواستار ايجاد زمينه و تسهيلات بيشتر براي تجار و سرمايه گذاران كشورمان شد.

متكي در زمينه سوآپ نفت، آمادگي پذيرش نفت بيشتر از قزاقستان را اعلام كرد و اظهار داشت: در بخش گندم نيز آماده همكاري بيشتر و تبادل كالاهاي كشاورزي مي باشيم.

توكايف ضمن تشكر از دولت جمهوري اسلامي ايران در اعزام هياتي براي شركت در مراسم تحليف رياست جمهوري قزاقستان، آمادگي هرگونه همكاري با ايران در زمينه هاي مختلف را ابراز داشت.

وزير خارجه قزاقستان ضمن حمايت از برگزاري مستمر و منظم كميسيون مشترك، خواستار توسعه همكاريهاي در زمينه هاي مختلف اقتصادي و تجاري گرديد.

بنا بر اين گزارش وزراي امور خارجه دو كشور تصميم گرفتند چارچوب همكاري هاي دوجانبه را در ابعاد مختلف طراحي و تدوين و در سفر وزير امور خارجه قزاقستان به تهران آن را نهايي و اجرايي نمايند.