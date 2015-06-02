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۱۳ خرداد ۱۳۹۴، ۴:۱۴

جان کری از روز چهارشنبه می تواند راه برود

جان کری از روز چهارشنبه می تواند راه برود

پزشک جان کری وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که عمل جراحی انجام شده بر روی پای شکسته وی موفقیت آمیز بوده و کری می تواند از روز چهارشنبه راه برود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، دکتر بروک پزشک معالج وزیر خارجه آمریکا با اعلام این خبر اظهار داشت: من پیش بینی می کنم که شرایط جان کری خللی در انجام وظایفش به عنوان وزیر امور خارجه ایجاد نکند. وی افزود که جان کری در طول عمل جراحی 4 ساعته بر روی پایش که با بی هوشی موضعی انجام شد، هوشیار بوده است.

بر این اساس جان کری 71 ساله روز یکشنبه و در جریان دوچرخه سواری در مرز بین سوئیس و فرانسه دچار شکستگی پا شد و هم اکنون در حال گذراندن دوران نقاهت است. دکتر بروک خاطرنشان کرد: روند عمل پیچیده نبود، ما شکستی را به طور کامل ترمیم کردیم و قصد داریم تا روز چهارشنبه جان کری را از جایش بلند کرده و راه ببریم.

جان کری یک روز قبل از آنکه پایش بشکند، در مذاکرات هسته ای دو جانبه با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در ژنو سوئیس درباره آینده مذاکرات هسته ای با تهران دیدار کرده بود.

شکستن پای وزیر خارجه آمریکا باعث شد تا وی سفر خود به اسپانیا را به زمان دیگری موکول کرده و نتواند در اجلاس ائتلاف ضد داعش در پاریس که با حضور حیدر العبادی نخست وزیر این کشور برگزار شد، شرکت کند.

گفتنی است جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفته است که اطمینان دارد جان کری نقشی پیشرو را در مذاکرات هسته ای با ایران تا روز دهم تیرماه ایفا خواهد کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
کد مطلب 2767368

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