اصفهان ميقات دلدادگان حقيقت و تماشاگران رازهاي نهفته در هنر ملت ايران است// ايران از تمامي ظرفيت ها براي شناساندن فرهنگ ايراني و همبستگي فرهنگي جهان اسلام استفاده مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن كامل پيام رئيس جمهور كه توسط استاندار اصفهان در ميدان امام خميني (ره) - نقش جهان - اصفهان قرائت شد، به اين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

انتخاب اصفهان به عنوان پايتخت فرهنگي جهان اسلام، از سوي سازمان فرهنگي، علمي و تربيتي كنفرانس اسلامي، فرصتي تاريخي پيش روي ما قرار داده است.

گزينش اصفهان به عنوان دومين پايتخت فرهنگي جهان اسلام پس از مكه معظمه نشان از نقش آفريني اين شهر در فرهنگ و تمدن پربار اسلامي - ايراني دارد.

تمدني كه در سايه تلاش و مجاهدت حكيمان و عالمان، فقيهان و محدثان، هنرمندان و عارفان شكل گرفته است.

اين ميراث گرانقدر مرهون هوشمندي ايرانياني است كه قلوب خويش را تسليم پيام برآمده از فطرت پاك انساني اسلام نمودند و با خلاقيت و هنر خويش جاودانه ترين ميراث بشري را بر پايه عدالت بنا نهادند. در اين عرصه، اصفهان نقش بسيار ممتازي را به خود اختصاص داده است.

مكتب فيلسوفان، هنرمندان و فقيهان اين سرزمين پيوسته چشمه جوشاني بوده است كه تشنگان حقيقت و معرفت را سيراب كرده است.

مردمان پركار، صبور، ميهمان نواز و مجاهدان سراسر شور و صداقت، اصفهان را همچون نگيني در حلقه زيباي تمدن اسلامي متجلي كرده است.

بايد از اين فرصت تاريخي براي اعلام اين پيام و شناساندن فرهنگ ديرينه اسلامي - ايراني بهره گرفت تا اصفهان ميقات همه دلدادگان حقيقت و تماشاگران رازهاي نهفته در هنر پايداري و جاودانگي اين ملت باشد.

شوراي عالي اصفهان، پايتخت فرهنگي جهان اسلام نيز بايد همه تلاش خود را براي تعالي فرهنگي و همبستگي جهان اسلام به كار گيرد.

از دست اندركاران سازمان فرهنگي، علمي و تربيتي كنفرانس اسلامي (آيسسكو) و ساير مسئولان فرهنگي اسلامي كه اين فرصت را پديد آورده اند سپاسگزارم و در اين روز توحيدي و ابراهيمي كه سرود همنوايي و وحدت در سرزمين هاي اسلامي و مهبط وحي، جاري است آغاز اين حركت را به فال نيك گرفته، و از خداوند متعال صلح و عدالت پايدار براي همه مردمان در همه سرزمين ها آرزو مي كنم.

تمناي آن ندارم كه همه انسانها هرچه زودتر زيبايي زيستن در پناه عدالت و آرامش مهدوي كه به دست آخرين وارث پيامبر بزرگ رحمت (ص) رقم خواهد خورد را درك كنند.