آسمان رشت نورافشان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نورافشانی و مولودی خوانی بخشی از جشن بزرگ «انتظار» بود که شامگاه سه شنبه با حضور برخی مسئولان استانی و شهری و جمع زیادی از مردم رشت به مناسبت میلاد امام زمان(عج) در میدان شهرداری رشت برگزار شد.

در این مراسم محمد علی ثابت قدم شهردار رشت با بیان اینکه میدان شهرداری همواره محل اجتماعات مهم بوده است گفت: از همین میدان اعزام به جبهه ها صورت می گرفت و اجتماع مردم در مناسبت های مختلف مثل ۲۲ بهمن نیز در همین میدان اتفاق می افتد که امیدواریم با کمک همشهریان بتوانیم جایگاه این میدان را در تاریخ شهر رشت حفظ کنیم.

مظفر نیکومنش نودهی رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر رشت نیز اظهار کرد: سعی داریم تا بتوانیم برنامه هایی از این دست را به مناسبتهای مختلف برای مردم فهیم رشت برگزار کنیم.

همچنین در این مراسم محمد اصفهانی به اجرای زنده تعدادی از ترانه های خود پرداخت که با اجرای ترانه «ولایت عشق» مورد تشویق پر شور مردم قرار گرفت.

در شب میلاد با سعادت حضرت مهدی(عج) جشن ها و برنامه های مختلفی در تمام نقاط استان و شهر رشت برگزار شد و مردم با برپایی ایستگاه های صلواتی این شب فرخنده را جشن گرفتند.