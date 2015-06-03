جوانان برتر کردستانی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه مراسم تقدیر از جوانان برگزیده استان کردستان در حوزه های مختلف برگزار شد و طی آن جوانان فعال و برتر مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان در این مراسم اظهار داشت: معرفی جوانان شایسته‌ در راستای توجه و تبیین دیدگاه‌ های مقام معظم رهبری و نیز الگوگیری از شخصیت حضرت علی اکبر (ع) صورت گرفته است.

وی افزود: جوانان یکی از سازندکان جامع اسلامی هستند و توجه به آنها بستر رشد و بالندگی هر چه بیشتر جامعه و جوانان را فراهم می کند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان با اشاره به این مطلب که باید در شرایط کنونی که دشمن به دنبال ضربه زدن به جوانان است با برنامه ریزی مناسب فرهعنگ اسلامی را در بین جوانان ترویج دهیم و از هر گونه کج رویی آنها جلوگیر کنیم.

جولایی در ادامه سخنان خود بیان کرد: ادراه کل ورزش و جوانان در راستای این که طیف وسیع مخاطبین آن جوان است خوشبختانه تاکنون برنامه های فرهنگی و ورزشی متعددی را در حوزه های مختلف اجرا کرده است.

وی یادآور شد: همچنین در هفته جوان امسال با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته ۳۰۰ برنامه شامل ۲۵۰ برنامه ورزشی و ۵۰ برنامه فرهنگی در حال برگزار شد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان بیان کرد: نشست تخصصی با موضوع جوان، خانواده و جمعیت، مسابقات فرهنگی، برگزاری جلسات رایگان و مشاوره خانواده و ازدواج برای جوانان از برنامه‌ های اجرایی در این هفته است.

جولایی یادآور شد: کارگاه اخلاق و جوانمردی در ورزش، طرح استعدادیابی ورزشکاران جوان در ۱۰ رشته ورزشی، کارگاه موانع استعدادیابی ورزش همگانی و موانع توسعه ورزش روستائی و همایش ‌های فرهنگی در ایام هفته جوان برگزار شده است.

وی در پایان سخنان خود ادامه داد: جوانان برتر استان عمدتا در رده‌های سنی ۱۵ تا ۲۹ سال قرار دارند و این جوانان در حوزه ‌های علمی و پژوهشی، فعالیت‌ های اجتماعی، کارآفرینی، قرآن و جوان، جوان و رسانه، دهیار جوان، طلاب و سرباز جوان، فعال امداد و نجات، بسیجی جوان نمونه، دانش آموز نمونه، مددجوی نمونه، جوان برتر در عرصه‌ مدیریت شهری انتخاب شده ‌اند.

گفتنی است جوانان نمونه و برتر استان کردستان که از سوی دستگاه‌ های اجرایی در رشته ‌های مختلف انتخاب شده بودند و شامگاه سه شنبه در استاندار کردستان مورد تجلیل قرار گرفتند.