به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رحمتی شامگاه سه‌شنبه در جلسه کارگروه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، با اشاره به اینکه اردیبهشت ماه سال گذشته جشنواره آش ایرانی یا ملی در زنجان برگزار شد، افزود: امسال دهمین جشنواره آش ایرانی در زنجان برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان، گفت: با توجه به اینکه ماه رمضان در پیش است، جشنواره غذاهای جاده ابریشم ۹ تا ۱۴ شهریورماه سال‌جاری در زنجان برگزار می‌شود.

رحمتی تصریح کرد: برگزاری این جشنواره در استان زنجان زمینه گسترش حضور گردشگران در استان را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره، گفت: احیای میراث معنوی استان، شناساندن صنایع دستی استان به کشورهای مختلف و تقویت صنعت گردشگری در استان از اهداف مهم برگزاری این جشنواره در استان است.

وی افزود: کانون اصلی برگزاری جشنواره در گاوازنگ قرار دارد و تمهیدات و برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان تصریح کرد: در این جشنواره اجرای نمایش آئینی، پوشش ملی، آداب و رسوم ملی استان‌ها، نمایش صنایع دستی، جاذبه‌های گردشگری، فروش آش، فروش صنایع دستی در غرفه‌ها و اجرای برنامه‌های آموزشی در دستور کار است.

رحمتی تصریح کرد: امسال در این جشنواره ۱۰ کشور اکو شرکت می‌کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت: امسال این جشنواره با اجرای برنامه‌های کیفی، بهتر از سال گذشته در استان اجرا می‌شود.