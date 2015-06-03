به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رحمتی شامگاه سهشنبه در جلسه کارگروه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، با اشاره به اینکه اردیبهشت ماه سال گذشته جشنواره آش ایرانی یا ملی در زنجان برگزار شد، افزود: امسال دهمین جشنواره آش ایرانی در زنجان برگزار میشود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان، گفت: با توجه به اینکه ماه رمضان در پیش است، جشنواره غذاهای جاده ابریشم ۹ تا ۱۴ شهریورماه سالجاری در زنجان برگزار میشود.
رحمتی تصریح کرد: برگزاری این جشنواره در استان زنجان زمینه گسترش حضور گردشگران در استان را فراهم میکند.
وی با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره، گفت: احیای میراث معنوی استان، شناساندن صنایع دستی استان به کشورهای مختلف و تقویت صنعت گردشگری در استان از اهداف مهم برگزاری این جشنواره در استان است.
وی افزود: کانون اصلی برگزاری جشنواره در گاوازنگ قرار دارد و تمهیدات و برنامهریزیهای لازم انجام شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان تصریح کرد: در این جشنواره اجرای نمایش آئینی، پوشش ملی، آداب و رسوم ملی استانها، نمایش صنایع دستی، جاذبههای گردشگری، فروش آش، فروش صنایع دستی در غرفهها و اجرای برنامههای آموزشی در دستور کار است.
رحمتی تصریح کرد: امسال در این جشنواره ۱۰ کشور اکو شرکت میکنند.
مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت: امسال این جشنواره با اجرای برنامههای کیفی، بهتر از سال گذشته در استان اجرا میشود.
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