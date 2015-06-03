سرهنگ علی‌اصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در حال‌حاضر تردد در محورهای زنجان به بیجار، زنجان به قزوین و زنجان به تبریز بسیار سنگین است و تردد به کندی صورت می‌گیرد.

وی اظهار داشت: از مسافران تقاضا می‌شود به‌علت شلوغی محورهای مواصلاتی زنجان با دقت و حوصله رانندگی کرده و قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.

رئیس پلیس راه استان زنجان، از وقوع یک فقره تصادف فوتی در محور خدابنده به زنجان خبر داد و گفت: دیشب ساعت ۲۲ برخورد یک دستگاه پژو پارس با دو کامیون باعث وقوع این تصادف شد که در این حادثه راننده پژو پارس در دم فوت کرد و دو نفر هم مصدوم و بیمارستان منتقل شدند.

سرهنگ شیرمحمدی علت اصلی وقوع این تصادف را انحراف به چپ از جانب راننده خودرو پژو پارس و سبقت غیرمجاز عنوان کرد.