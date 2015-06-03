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۱۳ خرداد ۱۳۹۴، ۹:۴۷

جامعه قرآنی پیشکسوتان نیروهای مسلح بروجرد افتتاح شد

جامعه قرآنی پیشکسوتان نیروهای مسلح بروجرد افتتاح شد

بروجرد-به مناسبت میلاد باسعادت منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر(عج) اولین جامعه قرآنی پیشکسوتان نیروهای مسلح بروجرد با حضور نیروهای نظامی، انتظامی و مسئولان شهرستانی در بروجرد افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر جامعه قرآنی پیشکسوتان نیروهای مسلح شهرستان بروجرد شامگاه سه شنبه در حاشیه افتتاح این پروژه فرهنگی در جمع خبرنگاران گفت: به منظور ارتقای فرهنگ قرآنی در سطح شهرستان جامعه قرآنی پیشکسوتان بروجرد پیگیری و افتتاح شد.

حسین کوشکی اظهار داشت: جامعه قرآنی شهرستان بروجرد در نظر دارد به همه پیشکسوتان نیروهای مسلح شهرستان خدمات قرآنی ارائه دهد و به همین منظور ۱۲ مسجد در نقاط مختلف شهر برای ارائه خدمات قرآنی در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: یکی از اقداماتی که قرار است در جلسات قرآنی پیگیری کنیم این است که هر جلسه را به نام یکی از شهدای شهرستان بروجرد نامگذاری کرده و از خانواده آن شهید به منظور خاطره گویی از آن شهید دعوت شود.

کد مطلب 2767388

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