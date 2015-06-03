آمادگی ایران برای واگذاری کمکها به برنامه صلیب سرخ جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تقویت همکاری‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران با کمیته بین المللی صلیب سرخ و به منظور فراهم کردن ارسال امکانات بشردوستانه ایران دربخشهای دارویی، پزشکی و تجهیزات بیمارستانی سدریک شوایتز رئیس دفترصلیب سرخ جهانی در یمن با معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ملاقات کرد.

در این ملاقات سدریک شوایتز ضمن ارائه گزارشی از آخرین فعالیت های صلیب سرخ جهانی در یمن بر ضرورت همکاری کشورهای منطقه در ارسال کمک های بشردوستانه از طریق دفاتر صلیب سرخ در صلاله و جیبوتی تاکید کرد.

امیرعبدالهیاان نیز با مهم دانستن نقش صلیب سرخ در امر کمک رسانی به مردم مظلوم و بی دفاع یمن بر ضرورت رساندن هرچه سریعتر محموله های غذایی ودارویی به این کشور تاکید کرد و اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا کمک ها و امکانات بشردوستانه خود را در اختیار برنامه گسترده و منظم صلیب سرخ جهانی قرار دهد.

معاون وزیر امور خارجه افزود: غیرقابل قبول است که مجروحان یمنی بویژه کودکان و زنان از حق دسترسی به کمک های دارویی و پزشکی به علت تداوم محاصره ظالمانه دریایی و هوایی محروم باشند و امکان انتقال آنها به خارج ازیمن جهت مداوا نباشد.

در این ملاقات آخرین روند تسهیل ارسال کمک های دارویی و پزشکی ایران به یمن و ضرورت ارسال مساعدت های پزشکی جهت مداوای فوری مجروحین مورد مذاکره قرار گرفت.

دیدار با شخصیت های سیاسی و رسانه ای اردنی

عصر روز گذشته همچنین گروهی از شخصیتهای سیاسی و رسانه ای اردنی که به تهران سفر کرده اند با حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقا وزارت امور خارجه دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار شخصیت های اردنی ضمن تمجید از سیاست های منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در حمایت از محور مقاومت و نزدیکی مردم کشورهای منطقه و مبارزه با توطئه دشمنان مردم منطقه جهت ایجاد اختلاف و درگیری اظهار داشتند: این سفر با هدف ضرورت تقویت روابط مردمی به خصوص بین نخبگان دو کشور صورت گرفته است.

در این دیدار امیرعبداللهیان ضمن خوش آمد گویی به هیات اردنی اظهار داشت: سیاست ثابت جمهوری اسلامی ایران گسترش رابطه با تمام کشورها به خصوص کشورهای اسلامی و منطقه است.

وی ابراز امیدواری کرد در اسرع وقت رابطه خوب دو کشور در کلیه زمینه ها گسترش یابد.

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ضمن انتقاد از طرف‌هایی که با دخالت ها و نظامی کردن، منطقه را به خشونت کشیده اند حمله نظامی علیه مردم مظلوم یمن و از بین بردن زیر ساخت ها اقتصادی این کشور و کشتن هزاران نفر از مردم بی گناه این کشور را محکوم کرد و ادامه داد: حمله نظامی عربستان به یمن در شان یک کشور اسلامی نبود.

وی ابراز امیدواری کرد عربستان به حملات نظامی خود علیه مردم و زیر ساخت های اقتصادی یمن پایان دهد.

امیر عبدالهیان با اشاره به دغدغه مشترک ملت های منطقه در حمایت از فلسطین بر استمرار حمایت جمهوری اسلامی ایران از فلسطین و محور مقاومت تاکید کرد.