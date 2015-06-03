اکبر غمخوار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باشگاه صبا به طور قطع و یقین به بخش خصوصی واگذار می‌شود و فرآیند امور اداری و رسمی این واگذاری در حال انجام است و در تلاش هستیم هر چه سریع‌تر به نتیجه برسیم.

وی افزود: واگذاری باشگاه صبا به طور قانونی از طریق مزایده انجام می‌شود و کارشناسان قیمت پایه باشگاه صبا را تعیین می‌کنند تا از طریق مزایده عمومی و روزنامه‌های کثیرالانتشار، صبا رسماً به مزایده گذاشته شود.

رئیس هیئت مدیر باشگاه صبای قم گفت: شیوه واگذاری صبا بدین شکل است که مزایده برگزار می‌شود و داوطلبان پیشنهادهای خود را اعلام می‌کنند و پس از بررسی پیشنهادها، وضعیت صلاحیت داوطلبان خرید صبا بررسی می‌شود تا مالک جدید این باشگاه مشخص شود.

غمخوار بیان داشت: می‌دانیم که برای این که تیمی قدرتمند در لیگ پانزدهم داشته باشیم نمی‌توانیم منتظر بمانیم زیرا فصل نقل و انتقالات نیز آغاز شده و به همین دلیل به سرمربی تیم گفته‌ایم که کارش را برای فصل نقل و انتقالات آغاز کند.

وی عنوان کرد: در صورتی که انجام فرآیند واگذاری طول بکشد برای بستن تیم و عقد قراردادهای جدید اقدام می‌کنیم و نمی‌خواهیم فرصت را از دست بدهیم.

رئیس هیئت مدیر باشگاه صبای قم درباره اسامی داوطلبان خرید صبا گفت: ما نمی‌توانیم قبل از آنکه پاکت‌های پیشنهادی داده شود نام کسی را ببریم. به هر حال باید مزایده برگزار شود و پس از آن برنده اعلام شود.