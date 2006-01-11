در صورت پيروزي حماس ابومازن به استعفا خواهد انديشيد

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه اردني الدستوربه نقل ازمنابع آگاه فلسطيني خود با اشاره به اين مطلب نوشت: اگر جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) بتواند درانتخابات پارلماني فلسطين در 25 ماه ژانويه پيروز شود، ابومازن به طورجدي به فكر استعفا ونيز درخواست براي اجراي انتخابات زودهنگام جهت تعيين رياست تشكيلات خودگردان فلسطن خواهد افتاد.

روزنامه مذكور نوشت: ابومازن تصور مي كند كه اگر نتايج انتخابات پارلماني فلسطين پيروزي چشم گيرجنبش حماس را درآن نشان داد، اين بدين معنا است كه ملت فلسطين راه حماس را انتخاب كرده و وي بهتر است كه استعفا كند و راه را براي ملت فلسطين جهت انتخاب رئيس جديد تشكيلات خودگردان بازكند.

روزنامه مذكوربه نقل ازعباس زكي عضو كميته مركزي جنبش فتح( به رياست ابومازن) و عضو مجلس قانونگذاري فلسطين اعلام كرد: هم اكنون ايده هاي بسياري همچون تعويق انتخابات پارلماني براي يكسال، ترتيب دادن امورداخلي فلسطينيان، تشكيل هسته اصلي براي هيئت امناي گروههاي جهادي فلسطين و اعضاي كميته مركزي سازمان آزادي بخش فلسطين واعضاي جنبش هاي حماس و جهاد اسلامي ، تدوين برنامه اصلاحات و درخواست از مجلس ملي و مركزي براي تشكيل دولت و موسسات درحال بررسي است.

وي افزود: تشكيلات خودگردان فلسطين به علت حملات ويرانگر ارتش اسرائيل به مناطق فلسطيني دربعد امنيتي ضعيف است ،از همين رو تشكيلات خودگردان فلسطين با برخورد با قاچاق سلاح مخالف است ، زيرا اگر ما امنيت و اصول ثابت خود را از دست بدهيم، يك فاجعه ملي است.