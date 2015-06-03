سناتور آمریکایی خواستار افشای نقش عربستان در حوادث ۱۱ سپتامبر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «رند پال» سناتور آمریکا که کاندیدای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور است با پیوستن به گروهی از نمایندگان کنگره انتشار بخشی از مدارک مرتبط با حوادث ۱۱ سپتامبر را خواستار شد که همچنان حالت محرمانه خود را حفظ کرده اند.

بخش اعظم این مدارک در سال ۲۰۰۴ منتشر شد اما ۲۸ صفحه از آن که گویا نقش دولت عربستان را در تامین مالی این عملیات تروریستی برملا می کند همچنان مخفی نگه داشته می شوند.

پال که به تازگی نام خود را با به تعویق انداختن تمدید قانون وطن پرستی آمریکا و نارضایتی از ادامه شنود مکالمات تلفنی شهروندان بر سر زبان ها انداخته است دیروز در اقدامی جدید انتشار این اسناد ۲۸ صفحه ای را خواستار شد. جالب آنکه پیشنهاد وی با استقبال برخی دیگر از نمایندگان کنگره مواجه شده است.

گفته می شود که انتشار این اسناد در بازنگری ماهیت روابط بین آمریکا و عربستان سعودی نقش مؤثری خواهد داشت.