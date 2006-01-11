دولت با كاهش هزينه ها به ياري قشر كارمند و كارگر مي شتابد // تواضع و ساده زيستي خصلت بارز دولت نهم است

دكتر "محمد مهدي زاهدي" عصر ديروز در مراسم تقدير از كارمندان نمونه و بازنشستگان سال 1384 آموزش عالي با بيان اين مطلب افزود: شعار دولت بر اساس عدالتخواهي، مهرورزي و خدمت و تعالي كشور است. اين جلسه نيز از باب قدرداني از كساني است كه خدمت رساني به مردم را در اولويت هاي كاري خود قرار داده اند و با عشق و محبت به نظام و مردم فعاليت مي كنند.

وي اضافه كرد: كارمنداني كه عنوان نمونه را كسب مي كنند به طور حتم داراي ويژگي هاي والايي هستند كه به اين عنوان نائل شده اند. اميدواريم هر سال بتوانيم نمونه هايي را در بعد كمي و كيفي در آموزش عالي معرفي و تقدير كنيم. عنوان نمونه براي كارمند پشتوانه معنوي زيادي دارد.

وزير علوم به اهميت تكريم ارباب رجوع تاكيد كرد و گفت: دولت وظيفه خود مي داند كه ياري رسان قشر كارمند باشد. سهام عدالت كه دولت به دنبال برقراري آن است از پروژه هاي بزرگ و عدالتخواهانه اي است كه اگر مشكلي در اجراي آن پيش نيايد جايگاه ويژه اي در برقراري عدالت خواهد داشت. قشر عظيم كارمند و كارگر نيز در اولويت برخورداري از اين سهام هستند. بيش از 140 هزار ميليارد تومان بايد در اين زمينه سرمايه گذاري شود كه اين رقم نشان مي دهد دولت به رفاه جامعه توجه ويژه اي دارد.

"زاهدي" اضافه كرد: يكي از خصوصيات دولت نهم اين است كه روحيه واقعا متواضعانه اي دارد و با تشريفات سازگار نيست. جلسات هيئت دولت نيز با كمترين مخارج برگزار مي شود و ما هم سعي مي كنيم جلسات داخل وزارت را با كمترين هزينه ها برگزار كنيم.

وي به تاكيد دولت بر صرفه جويي اشاره كرد و گفت: دولت توجه ويژه اي به صرفه جويي در سازمان هاي مختلف از جمله بانك ها، شركت هاي وابسته به وزارت نيرو و نفت و ... دارد. در اين راستا دفاتر شركت هاي بزرگ نيز بايد در تهران تعطيل شود و فقط در محل فعاليت شركت مستقر شوند. دولت اين هزينه ها را خواهد كاست تا بيشتر بتواند در خدمت قشر كارمند و كارگر باشد و در راه خدمت رساني گام بردارد.

وزير علوم ضمن اشاره به افزايش بودجه بخش عمراني كشور در سال آينده گفت: حدود 50 درصد افزايش بودجه در بخش عمراني كشور خواهيم داشت كه اين افزايش موجب خواهد شد از معضلات بيكاري در كشور كاسته شود.

وي به كارمندان و بازنشستگان وزارت علوم گفت: ما هم در وزارت علوم در خدمت شما هستيم و تا آنجا كه امكان دارد براي خدمت رساني به شما تلاش خواهيم كرد. تنها در جاهايي كه مقدور نباشد از كمك به شما ناتوان خواهيم بود. فاصله اي بين ما و شما وجود ندارد و اين امر خدمت رساني را راحت و آسان تر مي سازد.